Товар показали полисом. Продавцам на маркетплейсах предложили страховку

Кроме того, запуск таких программ подстегнет конкуренцию как среди страховщиков, так и среди маркетплейсов, стремящихся предложить более выгодные и удобные решения для своих продавцов, считает Головкин. В частности, страховое направление сегодня развивает «Озон», предлагая клиентам страховые продукты по модели white label, которая предусматривает создание страховых продуктов по заказу подразделения «Озон Страхование» на базе лицензий существующих страховых компаний (см. «Ъ» от 19 ноября). В Wildberries также заявили, что рассматривает возможность встраивания страховых услуг для селлеров в свою платформу. По оценке экспертов, это может привести к снижению маржинальности этого направления для страховщиков.