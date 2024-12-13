Торговля России с Германией обрушилась

В октябре стоимость поставок продукции из Германии в Россию сократилась на 9,4 процента в месячном выражении, до 628,7 миллиона евро. В свою очередь, экспорт из РФ в ФРГ по итогам второго месяца осени вырос на 27,4 процента к сентябрю, однако все равно продолжил оставаться на крайне низком уровне в 153,6 миллиона евро, уточнили в немецком ведомстве.
Экспорт из Германии в страны Евросоюза (ЕС) по итогам октября снизился на 0,7 процента в месячном выражении и составил 68,9 миллиарда евро, а в государства за пределами ЕС — на 5,3 процента, до 55,7 миллиарда. В целом совокупные объемы немецкого экспорта за второй месяц осени сократились на 2,8 процента и оказались на уровне в 124,6 миллиарда.
Что касается импорта, то стоимость поставов из ЕС в ФРГ за отчетный период увеличилась на 0,4 процента в сравнении с сентябрем и составила 57,9 миллиарда евро, а из стран за пределами ЕС — сократилась на 0,6 процента, до 53,3 миллиарда. Общая стоимость импорта в Германию в октябре снизилась на 0,1 процента и опустилась до отметки в 111,2 миллиарда.
Объем торговли Германии с Россией стабильно падает с февраля 2022 года на фоне масштабных двусторонних санкций. Например, в августе 2024-го экспорт из РФ в ФРГ просел на 41,4 процента в годовом выражении, до 100 миллионов евро, а стоимость поставок в обратном направлении — на 11,8 процента, до 600 миллионов евро. Таким образом, за 2,5 года действия экономических ограничений объемы двусторонней торговли опустились ниже 1 миллиарда в денежном выражении и продолжают находиться в районе 700−800 миллионов.