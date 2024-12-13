Торговля России с Германией обрушилась

Объем торговли Германии с Россией стабильно падает с февраля 2022 года на фоне масштабных двусторонних санкций. Например, в августе 2024-го экспорт из РФ в ФРГ просел на 41,4 процента в годовом выражении, до 100 миллионов евро, а стоимость поставок в обратном направлении — на 11,8 процента, до 600 миллионов евро. Таким образом, за 2,5 года действия экономических ограничений объемы двусторонней торговли опустились ниже 1 миллиарда в денежном выражении и продолжают находиться в районе 700−800 миллионов.