The Globe and Mail: Канада может ввести для США пошлины на уран и нефть

По его словам, Оттава рассматривает несколько вариантов ответных мер и «еще даже не близка к тому, чтобы выбрать», какую из них принять. Реагируя на сообщения СМИ, глава провинции Саскачеван Скотт Мо заявил, что возможные экспортные пошлины станут «саморазрушительным ответом на тарифы США». «Значительная часть экономического ущерба будет направлена на Саскачеван, поскольку мы добываем весь уран и почти весь калий в Канаде, а также занимаемся добычей нефти в значительном масштабе», — написал глава региона в X.