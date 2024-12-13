The Globe and Mail: Канада может ввести для США пошлины на уран и нефть

ОТТАВА, 13 декабря. /ТАСС/. Канада рассматривает введение экспортных пошлин на нефть, уран и калийные удобрения, чтобы убедить избранного президента США Дональда Трампа не облагать тарифами в размере 25% все канадские товары. Об этом сообщила в четверг газета The Globe and Mail со ссылкой на высокопоставленного представителя канадского правительства.
По его словам, Оттава рассматривает несколько вариантов ответных мер и «еще даже не близка к тому, чтобы выбрать», какую из них принять. Реагируя на сообщения СМИ, глава провинции Саскачеван Скотт Мо заявил, что возможные экспортные пошлины станут «саморазрушительным ответом на тарифы США». «Значительная часть экономического ущерба будет направлена на Саскачеван, поскольку мы добываем весь уран и почти весь калий в Канаде, а также занимаемся добычей нефти в значительном масштабе», — написал глава региона в X.
Как отмечает газета, в правящих кругах Канады намечается раскол из-за разногласий по поводу возможных ответных мер на действия США.
Канада экспортирует в США около 60% своей нефти, а также 85% электроэнергии. США, Мексика и Канада связаны трехсторонним договором, который предполагает создание зоны свободной торговли между ними. Однако 25 ноября Трамп заявил, что в первый день работы на посту президента введет пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.