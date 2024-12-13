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Стало известно, во сколько россиянам обойдутся корпоративы

Средняя стоимость организации под ключ новогоднего корпоратива в загородном доме в этом году — 38,3 тыс. рублей. При аренде отдельного помещения же потребуется 34,5 тыс. рублей. Столько будет стоить непосредственно организация мероприятия под ключ и аренда, без учета еды, напитков и прочих услуг.

Источник: РИА "Новости"

Это показало исследование Авитo Путешествия и Авитo Услуги, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В рамках исследования брались предложения аренды объектов более 150 кв. метров для размещения гостей, а также с разрешением на шумные вечеринки.

Наибольшей популярностью пользуются загородные дома и площадки для корпоративов в Московской и Ленинградской областях.

Оказалось, что средняя стоимость аренды загородного дома в Московской и Ленинградской областях — 22,5 тыс. и 15,8 тыс. соответственно (за сутки). Наиболее доступные варианты: в Мордовии (6 тыс.), Алтайском крае (4,9 тыс.) и Пензенской области (3,3 тыс.).

Аренда таких пространств, как банкетные залы и лофты, в среднем обойдется в 1,5 тыс. в час, а на восемь часов — 12 тыс.

Спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки за год увеличился на 31%, а за последний месяц — на 55%. Ведущие корпоративов стали востребованы на 18%, а специалисты по оформлению праздничного зала — на 48%.