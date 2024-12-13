Стало известно, во сколько россиянам обойдутся корпоративы

Средняя стоимость организации под ключ новогоднего корпоратива в загородном доме в этом году — 38,3 тыс. рублей. При аренде отдельного помещения же потребуется 34,5 тыс. рублей. Столько будет стоить непосредственно организация мероприятия под ключ и аренда, без учета еды, напитков и прочих услуг.