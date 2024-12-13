«Самолет» планирует положить на полку проекты на 2 млн «квадратов»

В четверг в ходе Дня инвестора «Самолета» финансовый директор компании Нина Голубничая рассказала (аудиозапись есть в распоряжении агентства), что в следующем году застройщик будет более активно развивать направление мастер-девелопмента и подготовит к реализации 3,6 миллиона квадратных метров.
При этом в пресс-службе «Самолета» РИА Недвижимость уточнили, что компания намерена запустить в реализацию проектов «столько же, сколько в этом году, то есть около 1,6 миллиона квадратных метров».
«Мы получаем разрешения на строительство, но не все проекты будут выведены в продажи. По каждому проекту отдельно решения будут приниматься на основе оценки спроса данного котла», — пояснил в свою очередь РИА Недвижимость IR-директор компании Никита Мороз.
При этом он подчеркнул, что в 2025 году «Самолет» настроен на замедление вывода в строительство новых проектов.
«Выводить проекты мы будем в локациях с устойчивым спросом и привлекательной для нас конкурентной средой в котлах, как, например, в отдельных котлах Москвы и Подмосковья, Тверской области, регионах с арктической и дальневосточной ипотекой», — сказал Мороз.
Согласно презентации девелопера на Дне инвестора, всего «Самолет» в 2025 году планирует подготовить к реализации 25 новых проектов за пределами Московской агломерации, в том числе в Петербурге и Ленинградской области, Калининградской, Ростовской, Мурманской, Свердловской областях, Татарстане, Башкортостане, Приморском крае и прочих регионах.
«Самолет» — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России по объему текущего строительства, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, а также в других регионах. По оценкам портала ЕРЗ.РФ, по состоянию на 1 декабря 2024 года, в стройке у группы находилось 5,3 миллиона квадратных метров. Основные акционеры компании — Михаил Кенин и Павел Голубков.