«Самолет» планирует положить на полку проекты на 2 млн «квадратов»

«Выводить проекты мы будем в локациях с устойчивым спросом и привлекательной для нас конкурентной средой в котлах, как, например, в отдельных котлах Москвы и Подмосковья, Тверской области, регионах с арктической и дальневосточной ипотекой», — сказал Мороз.