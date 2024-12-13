Российские экспортеры приостановили поставки пшеницы в Сирию

Поставки пшеницы из России в Сирию приостановлены, пишет Reuters со ссылкой на источники из обеих государств. Источник РБК на зерновом рынке подтвердил остановку поставок в Сирию, так как там сейчас «не с кем взаимодействовать».
Экспортеры обеспокоены неопределенностью относительно того, как новое правительство Сирии будет регулировать импорт продовольствия, пояснил собеседник Reuters, близкий к правительству России. Он добавил: «Я думаю, что никто не осмелится поставлять пшеницу в Сирию в нынешних обстоятельствах».
Два сухогруза, перевозившие российскую пшеницу, не достигли пункта назначения, обратило внимание агентство: «Михаил Ненашев» стоит на якоре между берегами Сирии и Кипра, а «Альфа Гермес» взял курс на египетский порт Александрия после стоянки в несколько дней у сирийского побережья.
На этих двух судах находятся 60 тыс тонн пшеницы, груз пока не оплачен и может быть продан другому покупателю, рассказал агентству собеседник в российской отрасли. Временное правительство Сирии и российская сторона обсуждают вопрос оплаты поставок, сообщил сирийский источник Reuters. Информацию о контактах российских экспортеров с сирийцами подтвердил и источник агентства в российском бизнесе.
До свержения сирийского правительства закупками агропродукции руководило Главное управление по переработке и торговле зерновыми (Hoboob). Оно отказалось от тендеров на поставки, используя взамен сеть международных посредников для обхода санкций. Сирийские источники Reuters объяснили, что повстанцам еще предстоит назначить новое руководство в Hoboob или сформировать новое агентство.
Союз экспортеров и производителей зерна России заверял, что одностороннего прекращения сотрудничества с Сирией не будет. Председатель правления Эдуард Зернин пояснял, что Сирия, хоть и не ключевой покупатель, но «неплохой рынок емкостью порядка 2 млн тонн пшеницы в год», и Россия стала основным поставщиком, играя ключевую роль в поставках пшеницы.
«Учитывая этот факт и нашу роль в обеспечении продовольственной безопасности региона MENA (Middle East and North Africa, Ближний Восток и Северная Африка. — РБК), российские экспортеры зерна не планируют прекращать свои обязательства по заключенным контрактам в одностороннем порядке. Вопрос оплаты и погашения задолженности за поставленную продукцию, в случае наличия таковой, будет решаться в рабочем порядке. Что касается новых поставок, мы открыты для предложений», — сказал он 9 декабря, на следующий день после свержения сирийского президента Башара Асада.
Сирия находится на 24-м месте в списке покупателей российской пшеницы, в этом году туда поставили примерно 300 тыс. тонн груза, оценил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.
Если бы не война, Сирия могла производить до 4 млн тонн пшеницы при хорошей урожайности, такого объема хватало бы не только на удовлетворение внутренних потребностей, но и на поставки за границу, отмечает Reuters. Однако продолжающаяся с 2011 года гражданская война и засухи подорвали агропромышленный сектор республики, что вынудило страну полагаться на импорт из стран черноморского региона.
Минсельхоз Украины выразил готовность заменить Россию в поставках пшеницы. «Там, где трудно, мы должны быть там с нашим продовольствием. Мы открыты для поставок нашего продовольствия, и если Сирия нуждается в продовольствии, то мы там», — сказал министр Виталий Коваль.