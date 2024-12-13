Российские экспортеры приостановили поставки пшеницы в Сирию

«Учитывая этот факт и нашу роль в обеспечении продовольственной безопасности региона MENA (Middle East and North Africa, Ближний Восток и Северная Африка. — РБК), российские экспортеры зерна не планируют прекращать свои обязательства по заключенным контрактам в одностороннем порядке. Вопрос оплаты и погашения задолженности за поставленную продукцию, в случае наличия таковой, будет решаться в рабочем порядке. Что касается новых поставок, мы открыты для предложений», — сказал он 9 декабря, на следующий день после свержения сирийского президента Башара Асада.