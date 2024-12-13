Россия понизит экспортную пошлину на пшеницу до 4 136,5 ₽ за тонну

В конце июня правительство РФ скорректировало расчеты ставок вывозных таможенных пошлин на зерно: базовые экспортные цены увеличены на 1 тыс. руб. за тонну в отношении пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин повышены с 17 тыс. руб. до 18 тыс. руб., на ячмень и кукурузу — с 15 875 ₽ до 16 875 ₽