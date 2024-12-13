Россия понизит экспортную пошлину на пшеницу до 4 136,5 ₽ за тонну

Пошлина на ячмень составит 2 тыс. 185,3 ₽ против 2 тыс. 229,1 ₽ ранее. Пошлина на кукурузу будет понижена до 4 тыс. 393,3 ₽ с прежних 4 тыс. 513,2 ₽ за тонну.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $236,5 за тонну, на ячмень — $197,8 за тонну, на кукурузу — $229 за тонну.
В конце июня правительство РФ скорректировало расчеты ставок вывозных таможенных пошлин на зерно: базовые экспортные цены увеличены на 1 тыс. руб. за тонну в отношении пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин повышены с 17 тыс. руб. до 18 тыс. руб., на ячмень и кукурузу — с 15 875 ₽ до 16 875 ₽
Плавающие пошлины на экспорт зерновых введены правительством РФ в 2021 году. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой ценой и индикативной. Она рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.