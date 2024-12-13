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Российские работодатели массово жалуются на демотивацию сотрудников

Несмотря на рост зарплат и жесткую конкуренцию среди работодателей, некоторые российские сотрудники проявляют демотивацию. Это выражается в отсутствии желания реагировать на рабочие предложения и принимать участие в образовательных программах, что особенно характерно для «поколения Z». Такую тенденцию выявило исследование HRTech-компании «Поток», с результатами которого ознакомился портал «Газета.Ru».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

В условиях завышенных требований, предъявляемых работодателями, многие сотрудники сталкиваются с проблемами мотивации, что приводит к высокому уровню текучести кадров. Согласно данным, 67% работодателей подтверждают наличие этих трудностей. Следовательно, удержание персонала станет приоритетным направлением деятельности HR-отделов в 2025 году.

Основной причиной данной ситуации является снижение мотивации сотрудников. По результатам опросов, сотрудники все больше интересуются гибким графиком работы (42%), программами по улучшению физического и ментального здоровья (31%), а также гибридным форматом работы (35%).

Ранее такие преимущества, как расширенные пакеты ДМС, массажные кресла, игровые зоны и бесплатные кофе-паузы, служили конкурентными преимуществами, но в настоящее время они стали стандартом. Лишь 30% соискателей интересуются этим, главным остается гибридный формат работы и возможность профессионального развития.

Работодатели активно внедряют социальные программы, включающие возмещение затрат на питание, финансовую поддержку, компенсацию по ипотечным кредитам (от 50 до 90%) и предоставление льготных займов.

Важной задачей является повышение продуктивности сотрудников (56%). В 2024 году 70% опрошенных компаний стали уделять больше внимания обратной связи, 38% — чаще проводят оценки производительности, и 34% — модернизируют оборудование и автоматизируют процессы. Обучение работе с ИИ используется в 15% компаний, что обусловливает рост спроса на образовательные программы по использованию ИИ и нейросетей, включая генеративные модели.

В 2025 году также прогнозируется расширение возрастных критериев при найме: 54% организаций отдают предпочтение кандидатам старшего возраста, а 29% — учащейся молодежи. Смягчение требований к полу (36%) особенно характерно для крупных корпораций (41%).

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».