Российские работодатели массово жалуются на демотивацию сотрудников

Несмотря на рост зарплат и жесткую конкуренцию среди работодателей, некоторые российские сотрудники проявляют демотивацию. Это выражается в отсутствии желания реагировать на рабочие предложения и принимать участие в образовательных программах, что особенно характерно для «поколения Z». Такую тенденцию выявило исследование HRTech-компании «Поток», с результатами которого ознакомился портал «Газета.Ru».