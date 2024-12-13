Российские работодатели массово жалуются на демотивацию сотрудников

В условиях завышенных требований, предъявляемых работодателями, многие сотрудники сталкиваются с проблемами мотивации, что приводит к высокому уровню текучести кадров. Согласно данным, 67% работодателей подтверждают наличие этих трудностей. Следовательно, удержание персонала станет приоритетным направлением деятельности HR-отделов в 2025 году.
Основной причиной данной ситуации является снижение мотивации сотрудников. По результатам опросов, сотрудники все больше интересуются гибким графиком работы (42%), программами по улучшению физического и ментального здоровья (31%), а также гибридным форматом работы (35%).
Ранее такие преимущества, как расширенные пакеты ДМС, массажные кресла, игровые зоны и бесплатные кофе-паузы, служили конкурентными преимуществами, но в настоящее время они стали стандартом. Лишь 30% соискателей интересуются этим, главным остается гибридный формат работы и возможность профессионального развития.
Работодатели активно внедряют социальные программы, включающие возмещение затрат на питание, финансовую поддержку, компенсацию по ипотечным кредитам (от 50 до 90%) и предоставление льготных займов.
Важной задачей является повышение продуктивности сотрудников (56%). В 2024 году 70% опрошенных компаний стали уделять больше внимания обратной связи, 38% — чаще проводят оценки производительности, и 34% — модернизируют оборудование и автоматизируют процессы. Обучение работе с ИИ используется в 15% компаний, что обусловливает рост спроса на образовательные программы по использованию ИИ и нейросетей, включая генеративные модели.
В 2025 году также прогнозируется расширение возрастных критериев при найме: 54% организаций отдают предпочтение кандидатам старшего возраста, а 29% — учащейся молодежи. Смягчение требований к полу (36%) особенно характерно для крупных корпораций (41%).
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