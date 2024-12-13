Ритейлер рассказал, как подобрать электрокамин для дома

«При покупке электрокамина надо обязательно учитывать габариты комнаты. Для комфортного обогрева помещения надо выбирать мощность камина, исходя из формулы 1 кВт на 10 квадратных метров помещения. Для спален и гостиных, например, в среднем достаточно 2 кВт мощности. Важно следить за пожарной безопасностью. Лучше не размещать камин рядом с текстильными элементами. Он должен стоять на полу ровно без риска падения. Размещать прибор лучше дальше от животных и детей», — рассказала она.