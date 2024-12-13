Ритейлер рассказал, как подобрать электрокамин для дома

«При покупке электрокамина надо обязательно учитывать габариты комнаты. Для комфортного обогрева помещения надо выбирать мощность камина, исходя из формулы 1 кВт на 10 квадратных метров помещения. Для спален и гостиных, например, в среднем достаточно 2 кВт мощности. Важно следить за пожарной безопасностью. Лучше не размещать камин рядом с текстильными элементами. Он должен стоять на полу ровно без риска падения. Размещать прибор лучше дальше от животных и детей», — рассказала она.
Электрокамины следует выбирать исходя из разных критериев, пояснила эксперт. По способу установки, например, они могут быть напольные, встраиваемые, настенные. Другими характеристиками является наличие или отсутствие обогрева, способ имитации пламени и прочие.
Кроме того, такие камины лучше использовать только в закрытом помещении, где соблюдается оптимальный уровень влажности, так как изменения могут негативно сказаться на приборе. Во время работы камина не стоит близко подходить к нему, накрывать и трогать его руками.
«Техническое обслуживание надо проводить регулярно согласно срокам из инструкции. Если замечены сбои в работе, надо сразу отключить камин от сети и заняться ремонтом», — заключила эксперт.