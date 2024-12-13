РФ к 2030 году может войти в десятку крупнейших экспортеров продовольствия

Замминистра напоминал, что в декабре 2024 года заканчивается первый шестилетний цикл федерального проекта «Экспорт продукции АПК», в ходе которого была создана комплексная система поддержки и развития аграрного экспорта. «Такой комплексный подход при подготовке и реализации системного проекта позволил нам поступательно развивать аграрный экспорт, несмотря на то, что на этот период пришлись далеко не самые простые годы для мировой экономики и российского экспорта», — отметил он.