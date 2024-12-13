РФ к 2030 году может войти в десятку крупнейших экспортеров продовольствия

«Теперь перед нами президентом поставлена новая задача увеличить объем экспорта более чем до $55 млрд к 2030 году, что позволит России войти в десятку крупнейших экспортеров продовольствия. Цель амбициозна, но вполне достижима», — сказал Левин.
По его словам, для дальнейшего успешного развития экспорта необходимо перестроить производственные и бизнес-процессы, а также повысить эффективность экспортной деятельности, в первую очередь увеличить экспорт товаров с повышенной добавленной стоимостью.
«Нам необходимо закрепляться на приоритетных рынках, обеспечивая бесперебойную и системную поставку российской аграрной продукции. Надо активизировать продвижение как отдельных брендов, так и усиливать позиционирование и восприятие российской продовольственной продукции в целом. Нужно расширять ассортимент поставок и адаптировать продукцию под требования конкретных рынков», — подчеркнул Левин.
Замминистра напоминал, что в декабре 2024 года заканчивается первый шестилетний цикл федерального проекта «Экспорт продукции АПК», в ходе которого была создана комплексная система поддержки и развития аграрного экспорта. «Такой комплексный подход при подготовке и реализации системного проекта позволил нам поступательно развивать аграрный экспорт, несмотря на то, что на этот период пришлись далеко не самые простые годы для мировой экономики и российского экспорта», — отметил он.
«Вопреки пандемии и санкциям российские компании — экспортеры продовольствия смогли занять значимые позиции на мировых аграрных рынках. В этом году, несмотря на неблагоприятную ценовую конъюнктуру мирового рынка и очередные санкционные ограничения, нам удалось выполнить все цели, определенные в рамках национального и федерального проектов. Это говорит о том, что российский агропромышленный комплекс имеет устойчивую экспортную базу и готов к дальнейшему развитию», — подчеркнул Левин.