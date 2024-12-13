Reuters: медвежья хватка Индии в российском нефтяном секторе

Вместе с тем эта сделка может усугубить трудности Москвы по управлению потоком рупий. Россия не может репатриировать деньги, но может вложить их в государственные облигации Индии или использовать их для оплаты индийского импорта. Но она мало покупает у Нью-Дели: за финансовый год, завершившийся в марте, торговый дефицит Индии с Россией составил 57 млрд долларов. Недолларовые расчеты могут стать более напряженными после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Он уже пригрозил членам БРИКС 100%-ными пошлинами, если они попытаются заменить доллар другими валютами.