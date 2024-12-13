Reuters: медвежья хватка Индии в российском нефтяном секторе

Нефтяная сделка, о которой в четверг сообщило агентство Reuters, стала крупнейшей в истории двух стран.
Но она мало что значит для устранения других проблем в отношениях двух стран, говорится в статье.
Закрепление скидки на российскую нефть марки Urals — хорошая новость для Индии, пятой по величине экономики мира. Удешевление электроэнергии снизит беспокойство энергозависимой Индии по поводу будущих поставок, пока набирает обороты переход к зеленой энергетике. На российскую нефть приходится более трети импорта энергоносителей в Индию. Контроль расходов особенно важен сейчас, когда рупия обесценивается под давлением растущего доллара. Это также ключ к сдерживанию инфляции и сокращению отрицательного сальдо счета текущих операций, чтобы сохранить привлекательность Индии для иностранных инвесторов.
Сделка может привести к росту закупок нефти Индией у страны, находящейся под западными санкциями. В последнее время, судя по данным Международного энергетического агентства, они снижались: в ноябре импорт российской нефти был на 48% ниже пикового значения в 2,3 млн баррелей в день, зафиксированного в июне.
Вместе с тем эта сделка может усугубить трудности Москвы по управлению потоком рупий. Россия не может репатриировать деньги, но может вложить их в государственные облигации Индии или использовать их для оплаты индийского импорта. Но она мало покупает у Нью-Дели: за финансовый год, завершившийся в марте, торговый дефицит Индии с Россией составил 57 млрд долларов. Недолларовые расчеты могут стать более напряженными после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Он уже пригрозил членам БРИКС 100%-ными пошлинами, если они попытаются заменить доллар другими валютами.
На данный момент это «сырая» сделка — вынужденная передышка.
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