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Reuters: медвежья хватка Индии в российском нефтяном секторе

В преддверии запланированного визита Владимира Путина в Индию индийская компания Reliance Industries и «Роснефть» подписали 10-летнее соглашение о покупке сырой нефти по сниженным ценам на сумму около 13 млрд долларов, передает Reuters.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: ТАСС

Нефтяная сделка, о которой в четверг сообщило агентство Reuters, стала крупнейшей в истории двух стран.

Она выглядит как беспроигрышный вариант для пострадавшей от санкций России на фоне стремления Индии сократить свои расходы на электроэнергию.

Но она мало что значит для устранения других проблем в отношениях двух стран, говорится в статье.

Закрепление скидки на российскую нефть марки Urals — хорошая новость для Индии, пятой по величине экономики мира. Удешевление электроэнергии снизит беспокойство энергозависимой Индии по поводу будущих поставок, пока набирает обороты переход к зеленой энергетике. На российскую нефть приходится более трети импорта энергоносителей в Индию. Контроль расходов особенно важен сейчас, когда рупия обесценивается под давлением растущего доллара. Это также ключ к сдерживанию инфляции и сокращению отрицательного сальдо счета текущих операций, чтобы сохранить привлекательность Индии для иностранных инвесторов.

Индии до сих пор не поддалась западной критике и стала вторым по величине покупателем российской нефти после Китая.

Сделка может привести к росту закупок нефти Индией у страны, находящейся под западными санкциями. В последнее время, судя по данным Международного энергетического агентства, они снижались: в ноябре импорт российской нефти был на 48% ниже пикового значения в 2,3 млн баррелей в день, зафиксированного в июне.

Вместе с тем эта сделка может усугубить трудности Москвы по управлению потоком рупий. Россия не может репатриировать деньги, но может вложить их в государственные облигации Индии или использовать их для оплаты индийского импорта. Но она мало покупает у Нью-Дели: за финансовый год, завершившийся в марте, торговый дефицит Индии с Россией составил 57 млрд долларов. Недолларовые расчеты могут стать более напряженными после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Он уже пригрозил членам БРИКС 100%-ными пошлинами, если они попытаются заменить доллар другими валютами.

На данный момент это «сырая» сделка — вынужденная передышка.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail