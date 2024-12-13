Регулятор США начал расследование в отношении компании Маска Neuralink

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении стартапа Илона Маска Neuralink. Об этом он сообщил в X, где опубликовал письмо от своего адвоката.
Как следует из письма, комиссия потребовала от Маска согласиться на денежную выплату, в противном случае он столкнется с обвинениями. Адвокат не уточняет, о каких обвинениях идет речь.
В декабре 2022 года сообщалось о расследовании в отношении Neuralink, которое начало управление генерального инспектора Министерства сельского хозяйства США по запросу прокуратуры из-за жалоб сотрудников компании на нарушение американского закона, который регулирует эксперименты над животными.
Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 года и занимается разработкой чипов, которые в перспективе можно будет вживлять в человеческий мозг. Бизнесмен считает, что подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться управлять компьютером при помощи силы мысли. 25 мая 2023 года компания сообщила, что получила от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств Минздрава США разрешение на проведение клинических испытаний на человеке.