Регулятор США начал расследование в отношении компании Маска Neuralink

Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 года и занимается разработкой чипов, которые в перспективе можно будет вживлять в человеческий мозг. Бизнесмен считает, что подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться управлять компьютером при помощи силы мысли. 25 мая 2023 года компания сообщила, что получила от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств Минздрава США разрешение на проведение клинических испытаний на человеке.