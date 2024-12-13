Пятница, 13-е: берегите ваши деньги

Сегодня пятница, 13-е. Суеверные люди наделяют этот день особыми приметами, стараются быть осторожными и не начинают новых дел. Если подойти к суевериям с рациональной стороны, окажется, что даже самым большим скептикам они тоже пригодятся. Вместе с экспертами ЦБ по ЦФО делимся некоторыми приметами и их полезным толкованием.