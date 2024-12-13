Пятница, 13-е: берегите ваши деньги

Два веника в доме — к безденежью
Метла должна быть в единственном экземпляре, в противном случае человека ждут финансовые несчастья
На самом деле: покупка предметов с одинаковыми функциями может говорить о необдуманных тратах. Пересмотрите подход к шопингу, чтобы не скупать ненужное «про запас»
Купюры в кошельке надо держать одной стороной
Если хранить наличные беспорядочно, новых денег не будет
На самом деле: сложно подсчитать сбережения, когда они хаотично разбросаны. Деньги любят порядок — это одно из условий грамотного финансового планирования
Не тратьте деньги в день зарплаты
Деньги должны «переночевать» в доме — так привлечешь благополучие
На самом деле: когда получаешь зарплату, сложно удержаться от спонтанных трат. Лучше отложить покупку и спланировать бюджет, чтобы не переплачивать
Не берите сами и не давайте деньги в руки вечером
Если берешь или даешь в долг после заката солнца — это к безденежью
На самом деле: с «холодной» головой проще оценить, нужны ли в действительности заемные деньги. А если «даритель» возьмет паузу, то сможет взвесить, есть ли у него возможность помочь без ущерба для бюджета
Деньги любят тишину
Если всем рассказывать о больших доходах, то их больше не будет
На самом деле: не стоит делиться чувствительной информацией с посторонними. Мошенники могут воспользоваться этими сведениями против вас