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Пятница, 13-е: берегите ваши деньги

Сегодня пятница, 13-е. Суеверные люди наделяют этот день особыми приметами, стараются быть осторожными и не начинают новых дел. Если подойти к суевериям с рациональной стороны, окажется, что даже самым большим скептикам они тоже пригодятся. Вместе с экспертами ЦБ по ЦФО делимся некоторыми приметами и их полезным толкованием.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
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Два веника в доме — к безденежью

Метла должна быть в единственном экземпляре, в противном случае человека ждут финансовые несчастья

На самом деле: покупка предметов с одинаковыми функциями может говорить о необдуманных тратах. Пересмотрите подход к шопингу, чтобы не скупать ненужное «про запас»

Купюры в кошельке надо держать одной стороной

Если хранить наличные беспорядочно, новых денег не будет

На самом деле: сложно подсчитать сбережения, когда они хаотично разбросаны. Деньги любят порядок — это одно из условий грамотного финансового планирования

Не тратьте деньги в день зарплаты

Деньги должны «переночевать» в доме — так привлечешь благополучие

На самом деле: когда получаешь зарплату, сложно удержаться от спонтанных трат. Лучше отложить покупку и спланировать бюджет, чтобы не переплачивать

Не берите сами и не давайте деньги в руки вечером

Если берешь или даешь в долг после заката солнца — это к безденежью

На самом деле: с «холодной» головой проще оценить, нужны ли в действительности заемные деньги. А если «даритель» возьмет паузу, то сможет взвесить, есть ли у него возможность помочь без ущерба для бюджета

Деньги любят тишину

Если всем рассказывать о больших доходах, то их больше не будет

На самом деле: не стоит делиться чувствительной информацией с посторонними. Мошенники могут воспользоваться этими сведениями против вас

! Не делитесь ни с кем документами, личными и банковскими данными. А если незнакомцы заговорили с вами о деньгах — прекратите диалог.