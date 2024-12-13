Путин подписал закон о создании условий для проведения IPO ДОМ.РФ

Корректировки внесены в закон «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Согласно действовавшим ранее нормам, все акции ДОМ.РФ находились в собственности государства, продавать их и распоряжаться ими разрешалось только на основании закона. Новые нормы уточняют, что в собственности государства находятся не менее 50% акций плюс одна обыкновенная акция, в том числе в случае приобретения ДОМ.РФ статуса публичного акционерного общества. Это позволяет выпустить часть акций в свободное обращение. При этом у государства остается контрольный пакет. Особенности осуществления от имени РФ прав акционера института развития в жилищной сфере определит кабмин.
Кроме того, закон расширяет перечень задач ДОМ.РФ. Институт развития будет содействовать реализации мер господдержки в строительной и жилищной сферах, помогать в определении единых подходов. ДОМ.РФ также будет поддерживать проекты, положительно влияющие на экологию, повышающие энергетическую эффективность, улучшающие социальную ситуацию.
Ранее перспективы выхода ДОМ.РФ на IPO комментировал министр финансов России Антон Силуанов. Он отмечал, что благодаря этому решению на отечественном фондовом рынке появится новая «голубая фишка» (так называют наиболее крупные и надежные компании). Как ожидается, IPO может состояться в следующем году.