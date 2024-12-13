Путин подписал закон о создании условий для проведения IPO ДОМ.РФ

Согласно действовавшим ранее нормам, все акции ДОМ.РФ находились в собственности государства, продавать их и распоряжаться ими разрешалось только на основании закона. Новые нормы уточняют, что в собственности государства находятся не менее 50% акций плюс одна обыкновенная акция, в том числе в случае приобретения ДОМ.РФ статуса публичного акционерного общества. Это позволяет выпустить часть акций в свободное обращение. При этом у государства остается контрольный пакет. Особенности осуществления от имени РФ прав акционера института развития в жилищной сфере определит кабмин.