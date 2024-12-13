Платная медицина станет дороже в 2025 году

Чтобы сэкономить на платной медицине, экономист рекомендовал перед выбором клиники изучить расценки в нескольких местах. По словам эксперта, часто цены на услуги могут значительно различаться. Щербаченко добавил, что некоторые клиники предлагают пакеты услуг по более выгодным ценам (может быть полезно для планового обследования или лечения). Экономист призвал следить за акциями и скидками на сайтах и социальных сетях клиник. В некоторых случаях можно организовать групповое обращение (например, для профилактических осмотров от лица компании или одной семьи) и получить скидку, уточнил Щербаченко. Он заключил, что некоторые онлайн-консультации могут быть дешевле, чем очные приемы, и при этом позволяют получить необходимую информацию.