Эксперт оценил убытки иностранных компаний, ушедших из России в 2024 году

«Убытки ушедших из России в этом году иностранных компаний оцениваю на уровне $50−80 млрд. Зарубежные бренды не перестали уходить из России в 2024 году», — подчеркивает эксперт.
Шнейдерман также рассмотрел данные, опубликованные агентством Reuters, о том, что с начала конфликта на Украине в 2022 году по март-апрель 2024 года иностранные компании, прекратившие свою деятельность в России, понесли убытки в размере 107 миллиардов долларов, что включало списания и упущенную выгоду. В числе компаний, покинувших Россию в этом году, аналитик отметил такие сервисы, как Notion, Miro, ClickUp, Coda и Wix, которые активно сотрудничали с российскими интернет-магазинами.
В то же время Шнейдерман указывает, что некоторые компании, ушедшие с рынка, на самом деле остались, создав новые юридические лица в других странах, например, на Ближнем Востоке, и продолжили поставки своей продукции в Россию под новыми брендами. Небольшие компании, как отмечает Шнейдерман, не имеют возможности для такой перестройки бизнеса, поэтому часть из них все еще функционирует в России.
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