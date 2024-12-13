Эксперт оценил убытки иностранных компаний, ушедших из России в 2024 году

Шнейдерман также рассмотрел данные, опубликованные агентством Reuters, о том, что с начала конфликта на Украине в 2022 году по март-апрель 2024 года иностранные компании, прекратившие свою деятельность в России, понесли убытки в размере 107 миллиардов долларов, что включало списания и упущенную выгоду. В числе компаний, покинувших Россию в этом году, аналитик отметил такие сервисы, как Notion, Miro, ClickUp, Coda и Wix, которые активно сотрудничали с российскими интернет-магазинами.