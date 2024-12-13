Опрос раскрыл финансовые цели россиян на 2025 год

Респондентам было предложено ответить на вопрос о наличии финансовых целей на 2025 год и, в случае положительного ответа, описать их. Более половины участников опроса — 56% — дали отрицательный ответ. Среди тех, кто указал наличие целей (44%), каждый четвертый планирует отправиться в отпуск (24%), каждый пятый намерен сделать ремонт (22%), каждый седьмой хочет инвестировать в образование (15%), а каждый восьмой (13%) собирается потратить средства на обслуживание или покупку нового автомобиля. Около 10% планируют приобрести недвижимость. Небольшая часть респондентов (6%) собирается организовать свадьбу, а 4% — переезд.