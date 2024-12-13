Опрос раскрыл финансовые цели россиян на 2025 год

Респондентам было предложено ответить на вопрос о наличии финансовых целей на 2025 год и, в случае положительного ответа, описать их. Более половины участников опроса — 56% — дали отрицательный ответ. Среди тех, кто указал наличие целей (44%), каждый четвертый планирует отправиться в отпуск (24%), каждый пятый намерен сделать ремонт (22%), каждый седьмой хочет инвестировать в образование (15%), а каждый восьмой (13%) собирается потратить средства на обслуживание или покупку нового автомобиля. Около 10% планируют приобрести недвижимость. Небольшая часть респондентов (6%) собирается организовать свадьбу, а 4% — переезд.
В повседневных тратах большинство опрошенных предполагает расходовать деньги в первую очередь на основные бытовые нужды, такие как продукты питания и аренда жилья (так ответили 36%), путешествия (25%), развлечения (19%), здоровье (17%) и образование (12%).
Респондентам также предложили поделиться своими финансовыми желаниями на Новый год. Большинство стремится закрыть потребительские кредиты и ипотеку (43%), прекратить импульсивные покупки (38%) и увеличить свои доходы (26%). Каждый пятый (18%) хотел бы сменить текущую работу на более высокооплачиваемую. Каждый шестой — стремится создать источник пассивного дохода (15%).
Опрос также показал, что россияне в целом смотрят на будущее оптимистично. Свыше трети респондентов (35%) считают, что российская валюта будет стабильной в 2025 году, а более четверти (28%) ожидают ее укрепления.
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