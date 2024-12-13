Аналитики выяснили, кому не стоит ждать премий к Новому году

«По закону внештатным специалистам нельзя платить премии — это признак трудовых отношений. У налоговой есть список признаков, по которым она может переквалифицировать отношения между бизнесом и внештатником в трудовые. Один из них — это предоставление социальных гарантий, например, премии, отпуска, больничного и декрета. А еще премирование — это термин из трудового законодательства. Используя это слово, например, в чеке самозанятого, вы оставляете ФНС знак о том, что компанию нужно проверить», — уточнил основатель платформы для работы с внештатными исполнителями «Консоль. Про» Михаил Провизион.