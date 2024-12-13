Аналитики выяснили, кому не стоит ждать премий к Новому году

Более трети (39%) предпринимателей, участвующих в опросе, заявляют о намерении выплатить новогодние премии в 2024 году. При этом, из числа тех, кто не планирует финансово стимулировать своих сотрудников, половина отмечает, что никогда не выплачивала премии своим подчиненным. Наиболее часто о планах на выплату новогодних бонусов сообщали предприниматели из Москвы (51%), Новосибирска (50%) и Перми (47%).
Среди опрошенных, 55% считают необходимым справедливо распределять премии между всеми сотрудниками, тогда как 32% уверены, что поощрения заслуживают только избранные сотрудники. Наиболее распространенной практикой среди руководителей является выплата премий, превышающих 20% от месячной зарплаты — такой подход отметили 36% респондентов. Еще 32% не готовы выделять на эти цели более 10% от заработной платы сотрудника, а каждый пятый варьирует размер бонуса в диапазоне от 10 до 20 процентов.
Предприниматели также указали специалистов, которые, по их мнению, больше всего заслуживают получения премий в 2024 году. Почти половина — 48% — выбрали сотрудников отдела продаж, 10% намерены поощрить управленцев и лидеров подразделений, а 8% считают достойными награды ИТ-специалистов. Немного меньшее предпочтение получили маркетологи, рекламщики и PR-специалисты (7%).
Замечено, что 72% бизнесменов планируют выплачивать премии только тем специалистам, которые работают официально. Каждый пятый предприниматель (20%) допускает возможность поощрения внештатных сотрудников. Из них почти треть (29%) включает процент от стоимости проекта как часть бонуса для внештатников, в то время как у 15% действует фиксированная сумма для таких премий. Однако, 47% предпринимателей делают премии обязательной частью работы с независимыми исполнителями, и только 23% обходятся устными договоренностями или подготовкой «сюрприза» для сотрудников. Также 15% руководителей заявили, что обязательно премируют себя.
Интересен гендерный аспект: мужские руководители оказались более склонны к премированию — 47% из них планируют выплатить премии, в то время как среди женщин-руководителей таких только 29%.
«По закону внештатным специалистам нельзя платить премии — это признак трудовых отношений. У налоговой есть список признаков, по которым она может переквалифицировать отношения между бизнесом и внештатником в трудовые. Один из них — это предоставление социальных гарантий, например, премии, отпуска, больничного и декрета. А еще премирование — это термин из трудового законодательства. Используя это слово, например, в чеке самозанятого, вы оставляете ФНС знак о том, что компанию нужно проверить», — уточнил основатель платформы для работы с внештатными исполнителями «Консоль. Про» Михаил Провизион.
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