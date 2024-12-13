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Банк России незначительно понизил официальный курс доллара

Регулятор опубликовал официальные курсы валют на 14 декабря 2024 года.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Так, курс доллара понизили до 103,4305 рубля с 103,9500 рубля днем ранее. Официальный курс евро также опустили, с 110,4804 рубля до 109,0126 рубля.

При этом Банк России повысил официальный курс юаня — до 14,0096 рубля.

Минфин США 12 июля ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает ЦБ РФ, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».