Банк России незначительно понизил официальный курс доллара

Так, курс доллара понизили до 103,4305 рубля с 103,9500 рубля днем ранее. Официальный курс евро также опустили, с 110,4804 рубля до 109,0126 рубля.
При этом Банк России повысил официальный курс юаня — до 14,0096 рубля.
Минфин США 12 июля ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает ЦБ РФ, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».