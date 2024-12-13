Объем торгов на Мосбирже с начала года достиг рекордной отметки

Кроме того, в 2024 году на российский фондовый рынок пришло более 5 млн инвесторов. «Понятно, что структура их неоднородна, что есть те, кто пытается поймать какой-то дофамин, играя на разнице курсов. Но в целом мы видим, что сегодня появляется такая некая зрелость — люди уже осознанно выбирают инструменты», — заключил представитель биржи.