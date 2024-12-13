Объем торгов на Мосбирже с начала года достиг рекордной отметки

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Совокупный объем торгов на Московской бирже за 11 месяцев 2024 года достиг рекордной отметки в 1,35 квадриллиона рублей. Об этом журналистам рассказал председатель правления Мосбиржи Виктор Жидков.
«Это максимальное значение за всю историю торгов. Объем торгов за весь 2023 год составил 1,3 квадриллиона рублей, за 2022 год — 1,1 квадриллиона рублей, за 2021 год — 1 квадриллион рублей», — отметил Жидков.
Объем торгов на рынке акций с начала года составил 29 трлн рублей (годом ранее — 21 трлн рублей), увеличившись на 39%. На рынке облигаций рост оборота составил 9%, достигнув 19 трлн рублей, на срочном рынке — 22% (88 трлн рублей). Объем торгов на денежном рынке вырос на 27% — до 955 трлн рублей.
Кроме того, в 2024 году на российский фондовый рынок пришло более 5 млн инвесторов. «Понятно, что структура их неоднородна, что есть те, кто пытается поймать какой-то дофамин, играя на разнице курсов. Но в целом мы видим, что сегодня появляется такая некая зрелость — люди уже осознанно выбирают инструменты», — заключил представитель биржи.