Новогодние цены: какие продукты могут подорожать

Сейчас население и бизнес настроены на продолжение роста цен, согласно данным ЦБ РФ. В итоге население будет стараться потратить деньги сейчас, а предприятиям при этом проще перекладывать возросшие издержки в цены, полагает Ольга Беленькая. По оценке ЦБ, ослабление рубля на 10%, что и произошло с августа, добавляет к инфляции 0,5−0,6 процентных пункта в следующие нескольких месяцев в лучшем случае. По оценке аналитиков, в худшем случае этот эффект может больше в 5 раз — 2,5−3% добавочного курсового роста цен к инфляции. В целом, согласно опросам аналитиков, инфляция в 2024 году превысит 9%.