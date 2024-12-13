Новогодние цены: какие продукты могут подорожать

Цены и запасы
«Цены на востребованные продукты для новогоднего стола за год в крупных торговых сетях изменились в пределах годовой инфляции, в среднем на уровне 9−10%», — рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
По его словам, крупные торговые сети удерживают низкие наценки на базовые продукты, в том числе для новогоднего стола, обеспечивая более низкий уровень цен. В частности, минимальная стоимость картофеля в сетевой рознице почти на 18% ниже средних цен по стране, зафиксированных Росстатом на конец ноября, куриных яиц — на 14%.
Минимальная цена за банку горошка весом 400 грамм в сетях составляет 34,9 рублей в среднем, упаковку майонеза весом 200 грамм — 40 рублей. Стоимость соленой горбуши в торговых сетях начинается от 150 рублей за упаковку весом 130 грамм.
Кроме этого, по данным Игоря Караваева, предпраздничный период отличается повышенной промо-активностью со стороны поставщиков, особенно в отношении трафикообразующих популярных товаров — на них чаще предлагаются скидки и доступные предложения для покупателей с разным бюджетом.
Как сообщили в ассоциации «Руспродсоюз», в преддверие новогодних праздников поставщики и сети зарабатывают не на повышении цен, а на объемах продаж, которые увеличиваются в конце декабря.
«Все основные условия контрактов к этому времени, как правило, уже сформированы», — отметил представитель ассоциации.
«Индексация цен на продовольственные товары, как правило, уже завершается к концу ноября-началу декабря, и новогодние цены уже отражены в актуальной стоимости продуктов на полках сетевых магазинов», — уточнил Игорь Караваев.
Дефицита продуктов в магазинах не ожидается. «К периодам повышенного спроса крупные торговые сети готовятся заблаговременно, формируя запасы востребованных товаров», — отметил глава АКОРТ.
Как повлияет падение рубля
Рост курса иностранной валюты по-разному отражается на различных товарных категориях, но эффект переноса сказывается не моментально, пояснил Игорь Караваев. «Например, быстрее всего на изменение валют реагируют скоропортящиеся импортные товары, такие как фрукты и овощи. А вот по группам товаров длительного хранения — таким как импортируемые вина, сыры, бананы, мандарины или кофе, влияние валютного курса сказывается с отсрочкой по времени в несколько месяцев, поскольку по таким товарам у торговых сетей сформированы запасы», — рассказал глава АКОРТ.
Цены могут вырасти после резкого ослабления курса рубля, ускорившееся в ноябре после новых санкций Минфина США против российских банков, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Курс доллара на межбанковском рынке снизился с ноябрьского пика в 114 рублей и закрепился выше 100 рублей, а с конца августа подорожал на 11%. Ослабление рубля влияет на инфляцию не только через увеличение стоимости импорта — товаров, услуг, сырья, комплектующих, но и через дальнейшее повышение инфляционных ожиданий, отметила эксперт.
По последним данным Росстата, потребительские цены за ноябрь выросли на 1,4%, с начала года — годовая инфляция достигла 9,3%, продовольственная инфляция за год выросла почти на 10%.
Сейчас население и бизнес настроены на продолжение роста цен, согласно данным ЦБ РФ. В итоге население будет стараться потратить деньги сейчас, а предприятиям при этом проще перекладывать возросшие издержки в цены, полагает Ольга Беленькая. По оценке ЦБ, ослабление рубля на 10%, что и произошло с августа, добавляет к инфляции 0,5−0,6 процентных пункта в следующие нескольких месяцев в лучшем случае. По оценке аналитиков, в худшем случае этот эффект может больше в 5 раз — 2,5−3% добавочного курсового роста цен к инфляции. В целом, согласно опросам аналитиков, инфляция в 2024 году превысит 9%.
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