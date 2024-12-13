Некоторые терминалы с 1 января перестанут принимать карты MasterCard и Visa

Некоторые терминалы с 1 января 2025 года перестанут поддерживать карты MasterCard и Visa.
«С 1 января некоторые терминалы могут перестать поддерживать карты MasterCard и Visa. Однако с онлайн-платежами проблем быть не должно», — сообщает ТАСС со ссылкой на Т-Банк.
Россиянам посоветовали оформить карту МИР.
При этом ранее частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров отметил в беседе с RT, что истекшие сертификаты безопасности у карт Visa и Mastercard не являются проблемой для пользователей.