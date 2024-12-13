Литию пророчат перенасыщение

Сокращение добычи компаниями вызвано их стремлением ограничить убытки и уменьшить избыток предложения лития на рынке. Но пресыщение металла никуда не денется, и, как прогнозируют аналитики, рынок останется в переизбытке вплоть до 2027 года.
Одной из главных причин устойчивого профицита лития на мировых рынках стали работающие на полную мощь африканские рудники, которые принадлежат китайским производителям аккумуляторов. Они не сокращают поставки и «сводят на нет усилия производителей в Китае и Австралии, которые частично сокращают добычу», отмечает издание.
Рудники, особенно в Зимбабве, продолжают работать, так как китайские производители аккумуляторов, владеющие производством, стремятся сохранить низкозатратные поставки лития и свою долю мирового рынка, рассказали изданию отраслевые инсайдеры и аналитики.
По прогнозам банка UBS, рынок останется перенасыщенным в течение следующих двух лет и не вернется к балансу до 2027 года. Банк ожидает, что поставки лития вырастут на 25% в 2024 году и на 15% в 2025-м, даже несмотря на последние сокращения добычи на австралийских рудниках.
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