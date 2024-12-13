Литию пророчат перенасыщение

По прогнозам банка UBS, рынок останется перенасыщенным в течение следующих двух лет и не вернется к балансу до 2027 года. Банк ожидает, что поставки лития вырастут на 25% в 2024 году и на 15% в 2025-м, даже несмотря на последние сокращения добычи на австралийских рудниках.