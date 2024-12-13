Каким будет курс рубля 16 декабря 2024: прогноз эксперта

Прогноз на будущую неделю по курсу рубля к юаню — 13,75−14,25, к доллару — 100−104. Волатильность валютных пар остается повышенной, что связано как с относительно невысокой ликвидностью рынка, так и с продолжающейся адаптацией механизмов трансграничных расчетов к санкционным условиям. Сезонное давление, связанное со всплеском потребительских и бюджетных расходов, препятствует укреплению рубля, но уже с конца будущей недели экспортеры начнут готовиться к налоговому периоду, что придаст российской валюте сил для того, чтобы отбить часть потерь. В среду состоится заседание ФРС, по итогам которого ожидается снижение процентных ставок. Это может немного ослабить глобальные позиции доллара. В пятницу судьбу ключевой ставки решит Банк России, базово ждем +200 б.п. и 23%. Жесткая ДКП благоприятна для нацвалюты.