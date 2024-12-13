Основатель крупнейшего хедж-фонда рассказал о своих инвестиционных предпочтениях

«Я хочу держаться подальше от долговых активов, таких как облигации и обязательства, и иметь немного твердых денег по типу золота и биткоина», — подчеркнул он.
Мнение Рэя Далио о биткоине претерпело значительные изменения за последние годы. В 2020 году он выражал сомнения в способности цифровых активов достичь успешных результатов, а в 2023 году назвал криптовалюты неэффективными. Также в 2021 году Coindesk сообщал, что Далио владел некой долей биткоина.
Основатель Bridgewater подчеркнул в июне, что мир сталкивается с возрастающими рисками из-за резкого роста долговых обязательств, внутренних конфликтов в развитых странах и напряженности между великими державами. Он также упомянул природные бедствия, требующие затрат в размере около 8% мирового ВВП на восстановление.
По его мнению, такая нестабильность делает диверсификацию инвестиций по странам, валютам и активам особенно важной. Далио отметил, что все крупные экономики мира, кроме Германии, сталкиваются с увеличением государственного долга, и, по его словам, это практически неизбежно приведет к долговому кризису в ближайшем будущем. В свою очередь, кризис может значительно снизить ценность мировых национальных валют.
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