Основатель крупнейшего хедж-фонда рассказал о своих инвестиционных предпочтениях

По его мнению, такая нестабильность делает диверсификацию инвестиций по странам, валютам и активам особенно важной. Далио отметил, что все крупные экономики мира, кроме Германии, сталкиваются с увеличением государственного долга, и, по его словам, это практически неизбежно приведет к долговому кризису в ближайшем будущем. В свою очередь, кризис может значительно снизить ценность мировых национальных валют.