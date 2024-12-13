Искусственный интеллект уклоняется от работы. Готовность компаний к внедрению технологии в РФ снижается

Национальный центр развития искусственного интеллекта при правительстве (создан Белым домом на базе НИУ ВШЭ для экспертного сопровождения регулирования внедрения ИИ в госуправлении и экономике) представил доклад о готовности отраслей к внедрению технологии в 2024 году. Индекс представляет собой комплексную оценку по 11 направлениям, включая разработку стратегий, инфраструктуру, кадровое обеспечение и научное сопровождение технологии, производство продуктов на базе ИИ и его использование в организациях. Также учитывались отраслевая госполитика и регулирование развития и использования ИИ. Мониторинг охватывает 19 отраслей экономики и соцсферы. За год показатель сократился на 0,2 балла (с 3,7 в 2023 году, максимум — 10 баллов).