Индекс Мосбиржи, дивгэп «Полюса», бумаги квазииностранцев: дайджест

Индекс Мосбиржи
Российский рынок акций в четверг, 12 декабря, показывал преимущественно негативную динамику. После позитивного открытия распродажи возобновились и продолжались в течение всей торговой сессии. В результате в ходе торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) опустился ниже 2500 пункта. Основную сессию индекс Мосбиржи завершил снижением на 0,8%— на уровне 2492,63 пункта. Индекс РТС снизился на 1,4%, до 755,39 пункта.
На вечерней сессии негативная динамика продолжилась. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, в четверг закрылся на уровне 2486,28 пункта.
Учитывая общие ожидания повышения ключевой ставки Банком России в следующую пятницу, предновогоднего ралли на рынке акций ожидать не стоит, полагает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин.
Индекс Мосбиржи сейчас находится в 2,5% от годового минимума, зафиксированного на уровне 2426 пункта, и не исключено, что в декабре рынок еще сходит к этой отметке, полагает эксперт. Хуже рынка по-прежнему могут быть акции компаний с высокой долговой нагрузкой, а устойчивей остальных будут торговаться бумаги нефтяного сектора.
В «БКС Мир инвестиций» отметили, что недельное закрытие рынка станет показательным: закрытие индекса Мосбиржи выше или ниже важной отметки 2500 пунктов предопределит локальную динамику начала будущей торговой недели.
Акции квазироссийских компаний
Котировки квазироссийских компаний завершили день в минусе после новости о том, что неквалифицированные инвесторы не смогут покупать бумаги компаний с зарубежной регистрацией с 1 января 2025 года. По итогам торгов бумаги Ozon подешевели на 5,57%, до ₽2662, став лидером падения в составе индекса Мосбиржи. Котировки «Эталона» снизились на 3,57%, до ₽46,4, ЦИАН — на 4,1%, до ₽462,6, «О'Кей» — 2,32%, до ₽21,85.
Аналитики проекта Market Piower не исключают, что Мосбиржа также запретит короткие позиции по распискам, чтобы не дать шортистам шанса еще сильнее обвалить котировки.
«Доступность только для “квалов” сильнее всего может отразиться на котировках “О’Кей”, потому что ретейлер по-прежнему не раскрыл планов по переезду в Россию», — считают аналитики. Ozon, «Эталон» и ЦИАН планируют завершить «переезд» в Россию в 2025 году.
По этой причине руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин считает, что давление на их котировки должно быть временным — после перерегистрации компаний в следующем году они вновь станут доступны для покупки всем инвесторам.
Дивидендный гэп «Полюса»
В четверг, 12 декабря, был последний день для покупки акций «Полюса». Акционеры получат по ₽1301,75 на акцию, что по ценам накануне отсечки давало 8,8% дивдоходности.
Торги в пятницу, 13 декабря, акции «Полюса» начнут с дивидендного гэпа. Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин ожидает падения примерно на 8−9%.
По мнению аналитиков «БКС Мир инвестиций», дивидендный гэп отбросит акции ниже ₽14 000 (торги 12 декабря завершились на отметке ₽14 770).
«Краткосрочные катализаторы роста в бумаге практически исчерпаны, а дисконт в 25% по Р/Е не выглядит очень низким, учитывая высокие процентные ставки в экономике. В то же время на более длинном горизонте переоценка бизнеса произойдет по мере запуска проектов роста. На динамику котировок продолжат оказывать влияние изменение цены на базовый актив и валютный фактор», — указали аналитики.
Брокер после дивидендной отсечки понизил целевую цену по акциям «Полюса» на 6%, с ₽17 000 до ₽16 000 и сохранил нейтральный взгляд на бумаги. Глава аналитического департамента «БКС Мир инвестиций» Кирилл Чуйко допускает, что дивидендная доходность в ближайшие 12 месяцев будет на уровне 12−14% при текущих ценах на золото и курсе рубля.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:40 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить.
- Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽102,15, продать — по ₽101,55;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Крестьянская застава»): купить доллары можно по ₽102,4, продать — по ₽99,5.
Самые дешевые евро.
- Солид Банк (адреса отделений банка можно уточнить на официальном сайте): купить евро можно по ₽109,3, продать — по ₽106;
- Совкомбанк (ст. м. «Алтуфьево»): купить евро можно по ₽109,5, продать — по ₽107,9.
Самые дешевые юани.
Последний день для покупки акций под дивиденды.
НКХП. Дивиденды на каждую акцию — ₽17,12. Дата выплаты — 28 декабря. Доходность — 2,95%.
Корпоративные события
НПО «Наука». ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года.
Другие важные события
Закрытие реестра на выплату дивидендов по бумагам Fix Price и «Европлан» (дивидендный гэп).
Великобритания: ВВП, третий квартал — 10:00 мск.
Великобритания: промышленное производство, октябрь — 10:00 мск.
Германия: торговый баланс, октябрь — 10:00 мск.
Еврозона: промышленное производство, октябрь — 13:00 мск.
Россия: ВВП, третий квартал — 19:00 мск.
США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2492,63 (-0,79%).
Индекс РТС: 755,39 (-1,44%).
S&P 500: 6051,25 (-0,54%).
Dow Jones Industrial Average: 43 914,12 (-0,53%).
NASDAQ Composite: 19 902,84 (-0,66%).