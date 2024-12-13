Индекс Мосбиржи, дивгэп «Полюса», бумаги квазииностранцев: дайджест

Котировки квазироссийских компаний завершили день в минусе после новости о том, что неквалифицированные инвесторы не смогут покупать бумаги компаний с зарубежной регистрацией с 1 января 2025 года. По итогам торгов бумаги Ozon подешевели на 5,57%, до ₽2662, став лидером падения в составе индекса Мосбиржи. Котировки «Эталона» снизились на 3,57%, до ₽46,4, ЦИАН — на 4,1%, до ₽462,6, «О'Кей» — 2,32%, до ₽21,85.