Handelsblatt: цены на электричество в Германии обновили исторический рекорд

По ее данным, скачок цен на бирже был зафиксирован в четверг между 17:00 и 18:00 (19:00 и 20:00 мск). Даже на пике энергетического кризиса в 2022 году этот показатель не превышал отметку €900. Скачки цен на бирже уже происходили в последние недели, но зафиксированный в четверг оказался самым большим. Издание объясняет такую динамику погодными условиями: пасмурная и безветренная погода не позволяют солнечным и ветряным станциям работать на полную мощность.
Высокие цены на электричество вынуждают некоторые компании приостанавливать производство. В частности, электрометаллургический завод компании Feralpi в городе Риза прекратил работу еще в среду. «В этом году нам приходилось уже неоднократно останавливать производство на заводе в Ризе из-за высоких цен на электричество на спотовом рынке. Мы останавливаем производство в таких случаях, чтобы избежать еще больших убытков. Это сказывается на эффективности и прибыльности предприятия. Мы не выполним производственные планы в этом году», — сообщил изданию директор предприятия Уве Райнике.
Председатель союза химической промышленности Вольфганг Гросе Энтруп пожаловался на постоянные сбои в системе электроснабжения, которую, по его мнению, правительство должно «основательно обновить». Среди вариантов такого обновления он назвал строительство резервных электростанций, а также энергохранилищ. «В противном случае нам грозит системный коллапс», — сказал он газете.
Энтруп выразил надежду, что такую реформу проведет новое правительство, которое придет к власти после выборов, запланированных на февраль 2025 года. Газета напоминает, что схожую реформу хотело провести действующее правительство Олафа Шольца, но в среду оно отказалось от этих планов, потому что правящей коалиции не хватает голосов в Бундестаге для ее принятия.
Как подчеркивает издание, рядовых граждан такие скачки цен обычно не затрагивают, поскольку они заключают контракты с поставщиками минимум на год, фиксируя в них стоимость услуг. В Федеральном сетевом агентстве, регуляторе германской энергосистемы, утверждают, что скачки спотовых цен не представляют собой серьезной угрозы, поскольку они лишь служат сигналом, что на рынке есть компании, которые готовы поставлять электричество за столь высокую цену.