Handelsblatt: цены на электричество в Германии обновили исторический рекорд

Высокие цены на электричество вынуждают некоторые компании приостанавливать производство. В частности, электрометаллургический завод компании Feralpi в городе Риза прекратил работу еще в среду. «В этом году нам приходилось уже неоднократно останавливать производство на заводе в Ризе из-за высоких цен на электричество на спотовом рынке. Мы останавливаем производство в таких случаях, чтобы избежать еще больших убытков. Это сказывается на эффективности и прибыльности предприятия. Мы не выполним производственные планы в этом году», — сообщил изданию директор предприятия Уве Райнике.