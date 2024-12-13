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«Газпром нефть» достигнет в 2024 и 2025 годах рекордных объемов переработки

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. «Газпром нефть» в 2024 году планирует установить новый рекорд по объемам переработки нефти и выпуску светлых нефтепродуктов, в 2025 году компания намерена увеличить этот показатель еще сильнее. Об этом журналистам сказал глава компании Александр Дюков.

Источник: РИА "Новости"

«Если говорить об объеме производства светлых нефтепродуктов, то 2024 год — рекордный. В следующем году мы также планируем нарастить как объем переработки, так и объем выпуска светлых нефтепродуктов», — отметил он.

«В прошлом году мы увеличили объемы переработки, а также объем производства светлых нефтепродуктов, благодаря реализации программы модернизации наших заводов. На наших НПЗ введены в эксплуатацию новые установки, которые позволяют увеличить объем производства светлых нефтепродуктов, бензина, дизельного топлива, керосина», — добавил он.

«Газпром нефть» владеет двумя крупными НПЗ в России: Омским и Московским, а также 50% долей в Ярославском НПЗ. В 2022 году компания переработала 41 млн тонн нефти.