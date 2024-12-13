«Газпром нефть» достигнет в 2024 и 2025 годах рекордных объемов переработки

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. «Газпром нефть» в 2024 году планирует установить новый рекорд по объемам переработки нефти и выпуску светлых нефтепродуктов, в 2025 году компания намерена увеличить этот показатель еще сильнее. Об этом журналистам сказал глава компании Александр Дюков.