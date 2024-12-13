FT: победа Трампа на выборах вызвала рост торговых операций банков и брокеров

Значительный рост активности отмечен в брокерских компаниях, предпочитаемых розничными клиентами, — в таких, как Interactive Brokers и Robinhood, а также в финансовых институтах, включая JPMorgan Chase и Citigroup. По словам представителя брокерской компании Charles Schwab Рика Вустера, в последние месяцы наблюдался «невероятный уровень» интереса инвесторов к рынкам, и «это действительно отражается в торговой активности». Он считает, что ситуация будет схожей и в 2025 году.