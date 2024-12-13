FT: победа Трампа на выборах вызвала рост торговых операций банков и брокеров

По данным биржевого оператора Cboe Global Markets, объемы торговли акциями в США подскочили в ноябре на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув уровня, не наблюдавшегося с начала 2021 года. Тогда возник ажиотаж вокруг акций-мемов — ценных бумаг компаний, которые приобрели культовую популярность в интернете, соцсетях.
Значительный рост активности отмечен в брокерских компаниях, предпочитаемых розничными клиентами, — в таких, как Interactive Brokers и Robinhood, а также в финансовых институтах, включая JPMorgan Chase и Citigroup. По словам представителя брокерской компании Charles Schwab Рика Вустера, в последние месяцы наблюдался «невероятный уровень» интереса инвесторов к рынкам, и «это действительно отражается в торговой активности». Он считает, что ситуация будет схожей и в 2025 году.
Доходы от торговых операций JPMorgan Chase в последнем квартале 2024 года, согласно прогнозам, должны увеличиться по меньшей мере на 15% по сравнению с тремя последними месяцами 2023 года. Представитель банка Марианна Лейк сказала, что разделяет широкий оптимизм рынка в отношении избранного президента. «Вероятнее всего, будет некая программа, направленная на рост», — добавила она.
На этой неделе финансовый конгломерат Citigroup заявил, что его доходы от торговли в четвертом квартале должны вырасти на 19% по сравнению с прошлым годом.
Как полагает аналитик американского инвестиционного банка Piper Sandler Патрик Моли, ожидаемое снижение процентных ставок Федеральной резервной системой и «более мягкая» нормативно-правовая среда при Трампе приведут к «более высоким объемам торговли в следующем году».