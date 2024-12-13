«Финстори»: каждый второй опрошенный россиянин имеет подработку

Мотивы поиска дополнительного дохода у россиян разнообразны. Наиболее частой причиной становится ипотека, которая стимулирует подработки у 51% опрошенных. Для 28% респондентов дополнительный заработок становится необходимостью в связи с декретным отпуском. Еще 17% отметили, что искать подработку их побудило наличие иждивенцев — детей или престарелых родителей. Свободный график на основной работе открывает возможности для дополнительной занятости у 2% участников опроса. 53% для поиска подработки используют цифровые платформы. 27% пользуются профильными Telegram-каналами. Остальные ищут дополнительные источники дохода через знакомых. 61% опрошенных подрабатывают в рабочее время. 28% — в свободное от работы время и в выходные. 10% делают это по ночам.