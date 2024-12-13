«Финстори»: каждый второй опрошенный россиянин имеет подработку

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Каждый второй опрошенный россиянин имеет подработку, а 27% заняты на двух и более работах. Об этом говорят данные исследования сообщества семейных финансовых консультантов «Финстори» (материалы есть в распоряжении ТАСС).
В исследовании отмечается, что 27% россиян работают на двух и более работах. Более половины опрошенных (57%) для дополнительного заработка выполняют разовые задачи. Большинство респондентов — 53% — на подработку тратят в среднем до четырех часов в день. Почти 21% вовлечены в дополнительную занятость до восьми часов ежедневно. 19% расходуют на нее около двух часов.
Среди наиболее востребованных сфер для подработок лидируют доставка и такси (31%), строительство (26%) и IT (19%). Примечательно, что за последний год стремительный рост показала сфера наставничества, особенно в области финансового консультирования и инфобизнеса. Так, 32% опрошенных сообщили, что впервые попробовали себя в этой сфере за последний год.
Большинство опрошенных (42%) заявили, что их дополнительный доход сопоставим с основным заработком. При этом у 17% он даже превышает основной доход. Однако россияне не спешат отказываться от стабильной работы: социальные гарантии и уверенность в завтрашнем дне остаются важными факторами.
Мотивы поиска дополнительного дохода у россиян разнообразны. Наиболее частой причиной становится ипотека, которая стимулирует подработки у 51% опрошенных. Для 28% респондентов дополнительный заработок становится необходимостью в связи с декретным отпуском. Еще 17% отметили, что искать подработку их побудило наличие иждивенцев — детей или престарелых родителей. Свободный график на основной работе открывает возможности для дополнительной занятости у 2% участников опроса. 53% для поиска подработки используют цифровые платформы. 27% пользуются профильными Telegram-каналами. Остальные ищут дополнительные источники дохода через знакомых. 61% опрошенных подрабатывают в рабочее время. 28% — в свободное от работы время и в выходные. 10% делают это по ночам.
Во всероссийском онлайн-опросе приняли участие 1 439 человек.