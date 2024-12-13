Финальный рекорд: рынок ожидает роста ключевой до 23% в декабре

Ключевую ставку снова поднимут на заседании ЦБ 20 декабря — согласно консенсус-прогнозу «Известий», она достигнет 23%. Инфляция продолжает расти — до 9% в декабре, а перед новогодними праздниками тренд традиционно только усиливается. Дополнительное давление как на цены, так и на инфляционные ожидания оказывает недавнее ослабление рубля. В начале 2025-го товары и услуги будут дорожать — как минимум из-за повышения утильсбора и индексации тарифов РЖД. Какой уровень ключевой может стать предельным в этом цикле — в материале «Известий».
Решение по ключевой ставке в декабре
ЦБ повысит ключевую ставку до 23% на заседании 20 декабря — в этом уверена половина из 28 опрошенных «Известиями» аналитиков. При этом еще семь экспертов в равной степени ожидают ее рост как на 2 п.п., так и на 1 п.п. Кроме того, пятеро аналитиков ожидают повышения ключевой лишь до 22%, следует из консенсус-прогноза.
Двое из опрошенных специалистов даже не исключили, что ЦБ пойдет на более радикальные меры и сразу поднимет ставку в районе 24−25%. Ни один участник рынка не допускает ее сохранения на нынешнем уровне в 21%.
Недельный рост цен в III квартале в среднем составил 7,7%, пояснил негативные ожидания рынка экономист Газпромбанка Павел Бирюков. По последним данным, на 9 декабря показатель превысил 9%.
До конца года ситуация не улучшится — перед праздниками потребление сохранится на высоком уровне, даже несмотря на повышение цен, добавил экономист Андрей Бархота. Инфляция по итогам месяца может составить 9,2−9,6%.
Основной фактор разгона цен — перегрев экономики, из-за которого потребление на 20% обгоняет выпуск товаров и услуг в стране, пояснил экономист Газпромбанка Павел Бирюков.
Спрос всё еще обгоняет предложение, которому затруднительно вырасти на фоне дефицита трудовых ресурсов, уточнил аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По данным Росстата на конец ноября, безработица достигла минимальных 2,3% — значит, экономике буквально не хватает «рабочих рук».
Также на решение по ключевой ставке повлияет недавнее ослабление рубля, уверен главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. По данным Tradingview, за месяц нацвалюта упала к доллару на 7% — она торгуется выше 100 за доллар с 20 ноября. Проблемы со стабильностью курса ухудшат инфляционные ожидания населения — ЦБ обязательно учтет этот фактор 20 декабря, полагает он.
В пользу ужесточения денежно-кредитной политики говорит и риторика регулятора, отметила глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По итогам заседания 25 октября ЦБ дал наиболее жесткий сигнал насчет дальнейших действий из возможных. При этом среднесрочный прогноз Банка России закладывает возможность поднять ставку до 22−23%.
Помимо того, в резюме обсуждения своего прошлого решения ЦБ отметил, что снижение ключевой возможно только при существенном замедлении устойчивых (не временных) компонентов инфляции, напомнила она. Для этого пока почти нет предпосылок.
Как политика ЦБ повлияет на бизнес
Уровень ставок в экономике уже сейчас близок к максимальному, подчеркнул глава отдела кредитного анализа и макроэкономики УК «РСХБ Управление Активами» Павел Паевский. Уже сейчас в отчетности многих компаний видно, что процентные платежи съедают большую часть прибыли (если займы брали по плавающим ставкам и теперь они поднялись), отметил аналитик «КИТ Финанс» Александр Угрюмов. Например, «Русал» и «Алроса» сообщили о планах оптимизации бизнеса, а застройщик «Самолет» сокращает персонал.
Многие компании уже сейчас вышли за пределы эффективности бизнеса, а дальнейший рост ключевой только усугубит ситуацию, полагает Павел Паевский. Тем не менее эта тенденция снизит спрос на корпоративное кредитование и в конечном счете поможет замедлить инфляцию.
Руководство ЦБ особенно надеется на замедление кредитования бизнеса, которое росло несмотря на предыдущие действия регулятора, отметила Ольга Беленькая из «Финама». Глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме заявила, что выдача корпоративных ссуд начнет охлаждаться в ближайшее время. Из-за этого совокупный спрос в экономике замедлится, а инфляционное давление спадет.
Продолжат ли расти цены
Ослабление рубля продолжит влиять на инфляцию в начале 2025-го — падение курса добавило еще 0,5−0,6 п.п. к росту цен в ближайшие месяцы, уточнили в «Финаме».
Стоимость авто в России продолжит расти — с начала года утильсбор повысят на 10−20%, из-за чего подорожают все иностранные машины. Также с 1 декабря РЖД проиндексирует тарифы для пассажирских перевозок на 11,6%, а для грузовых — на 13,8%, напомнили в Совкомбанке.
Помимо того, инфляционное давление стабильно увеличивается из-за трансакционных издержек экспортеров и импортеров при трансграничных расчетах, добавили в «Финаме». Также сыграли роль и разовые факторы — например, цены на овощи поднялись из-за майских заморозков.
Какой будет ключевая ставка в 2025 году
Пока базовый сценарий — завершение цикла денежно-кредитной политики в декабре, заявил управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.
Но нет уверенности, что ЦБ не повысит ставку, например, до 24−25%, отметила Ольга Беленькая. Предотвратить это поможет замедление корпоративного кредитования, считает эксперт. Тем не менее именно этот уровень должен стать потолком.
Основная причина роста ставки никуда не делась — она находится на стороне предложения, которое пока не может догнать спрос в экономике, отметил руководитель управления аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин. Разобраться с ним быстро не получится — более того, решение этой проблемы находится в ведении правительства, а не ЦБ.
Скорость снижения ключевой ставки будет зависеть не от проявлений кризиса, а от его истоков, заключил экономист Андрей Бархота. Чтобы рынок успокоился, важна деэскалация геополитики и нормализация госрасходов, которые в последнее время растут.
Улучшение может случиться уже в I квартале 2025-го, но регулятор не исключает, что это произойдет только к концу следующего года.