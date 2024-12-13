Финальный рекорд: рынок ожидает роста ключевой до 23% в декабре

Ключевую ставку снова поднимут на заседании ЦБ 20 декабря — согласно консенсус-прогнозу «Известий», она достигнет 23%. Инфляция продолжает расти — до 9% в декабре, а перед новогодними праздниками тренд традиционно только усиливается. Дополнительное давление как на цены, так и на инфляционные ожидания оказывает недавнее ослабление рубля. В начале 2025-го товары и услуги будут дорожать — как минимум из-за повышения утильсбора и индексации тарифов РЖД. Какой уровень ключевой может стать предельным в этом цикле — в материале «Известий».