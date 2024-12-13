Естественный забор: аудитория российских видеосервисов увеличилась за год на 30 млн

Аудитория российских видеосервисов увеличилась за год более чем на 30 млн: у «VK Видео» — на 4,3 млн, до 72,2 млн, у «VK Клипы» — на 9,8 млн, до 66,6 млн, у Rutube она подскочила на 17,9 млн, до 58,3 млн, рассказали «Известиям» в Ассоциации блогеров и агентств (АБА). По словам экспертов, интерес к отечественным площадкам вырос на фоне замедления YouTube. Эксперты полагают, что в 2025 году интерес пользователей к отечественным платформам продолжит увеличиваться. Этому может поспособствовать внедрение новых функций и улучшение пользовательского опыта.
Как отечественные видеосервисы нарастили аудиторию
За год среднемесячная аудитория у «VK Видео» увеличилась на 4,3 млн, до 72,2 млн, у «VK Клипы» — на 9,8 млн, до 66,6 млн, у Rutube она подскочила на 17,9 млн, до 58,3 млн. Видеосервис Nuum начал свою работу в конце декабря 2023 года, за время его работы аудитория составила 5,2 млн. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации блогеров и агентств (есть в распоряжении «Известий»). Таким образом, число пользователей отечественных видеосервисов выросло более чем на 30 млн.
Данных по 2022 году по «VK Видео» и «VK Клипам» у ассоциации нет, аудитория Rutube составляла 17,2 млн человек.
Показатели YouTube постепенно снижаются, однако о конечных цифрах оттока говорить пока рано, отметили в АБА, но тренд вырисовывается всё четче: согласно данным, среднедневной охват в октябре у этого видеохостинга снизился на 2,3% и составил 46,2 млн человек, когда в январе было 54,2 млн.
В АБА считают, что замедление видеохостинга YouTube само по себе не привело бы к массовому переходу пользователей на отечественные площадки. Они последовали за блогерами, которые или сменили, или дополнили свой перечень площадок для размещения авторского контента, пояснили в ассоциации.
Управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций Heads’made Ярослав Мешалкин считает, что отечественные платформы смогли воспользоваться замедлением YouTube и начать усиленно работать.
— 30 млн — хороший результат, я думаю, что в следующем году он как минимум удвоится за счет последовательного изменения пользовательских привычек, имиджевых кампаний, развития контента и технологий, — сказал он.
Рост «VK Видео» в 2024 году обусловлен несколькими факторами — появлением новых авторов и развитием программы монетизации, рассказали «Известиям» в пресс-службе VK.
— За 11 месяцев 2024 года число авторов, создающих оригинальный контент на «VK Видео», увеличилось на 52%, подписки на их страницы выросли в 3,5 раза. Средний доход авторов в программе монетизации, запущенной в сентябре, вырос в 2,5 раза. Общая численность авторов контента, участвующих в программе на платформе, достигла 81 тыс. Максимальная сумма, выплаченная автору за октябрь по новой программе, превысила 1 млн рублей, — отметили в пресс-службе компании.
Важную роль сыграли продуктовое развитие сервиса и внедрение новых технологий, добавили там. Приложение «VK Видео» стало доступно на смартфонах и планшетах на Android, запущена новая система рекомендаций и новая система поиска по контенту — появились новые алгоритмы искусственного интеллекта для автоматического распознавания речи и синтеза субтитров в роликах, шоу, клипах и другом контенте.
Что же касается «VK Клипов», то, по данным пресс-службы, количество опубликованных роликов за III квартал увеличилось в 2,8 раза, а число создателей контента — на 47%.
Среди причин роста в компании выделяют возможность объединять ролики в тематические плейлисты, благодаря чему блогеры смогут дольше удерживать внимание на новых видео и повышать просмотры ранее опубликованных роликов.
Видеосервис Nuum отмечает увеличенную заинтересованность пользователей в вертикальным контенте. Авторы активно выкладывают видео именно в этом формате на порядок чаще, чем в стримах или горизонтальных видео. В компании полагают, что это связано с меньшими трудозатратами по монтажу и созданию таких видеороликов. Ежемесячная аудитория платформы с начала 2024 года выросла в 2,5 раза, заявили «Известиям» в компании.
«Известия» направили запрос в Rutube.
Как дальше будут развиваться видеосервисы
Сегодня многие блогеры ищут локальные альтернативы из-за ограничений на международных площадках и YouTube, а «VK Видео» и Nuum предлагают удобные условия для монетизации и продвижения контента, что привлекает как крупных, так и нишевых авторов, считает CEO креативного агентства «Ближе» Татьяна Никишина.
— Особенно активно аудитория переходит вслед за своими любимыми блогерами, что позволяет платформам быстро наращивать базы пользователей, — сказала она.
Благодаря вертикальным видео, интеграции с ИИ и созданию условий для стриминга отечественные платформы привлекают как молодежь, так и более широкую аудиторию, подчеркнула эксперт. Если тренд на качественный и локализованный контент сохранится, российские площадки смогут укрепить свои позиции на рынке, добавила она.
Генеральный директор инфлюенс-агентства «Почва» Георгий Лапшаков также считает, что, несмотря на сильную позицию YouTube, аудитория «VK Видео» продолжит расти.
— Многие пользователи только начинают знакомиться с платформой как альтернативой YouTube. Люди постепенно привыкают находить там свой контент, — отметил он.
По словам депутата Госдумы Антона Немкина, в следующем году рост российских платформ может составить от 5 до 15%, что связано с внедрением новых функций и улучшением пользовательского опыта на российских платформах.
— Пользователи продолжают активно мигрировать на отечественные платформы, это связано и с их активным развитием, и с тем, что вопросы безопасности в Сети сегодня выходят на первый план. И именно наши ресурсы в вопросах обеспечения кибербезопасности точно не вызывают сомнений — в отличие от западных аналогов, — сказал парламентарий.
Антон Немкин считает, что платформы смогут предложить качественную аналитику, удобные инструменты для создания контента и конкурентоспособные условия для монетизации, поэтому российский рынок видеоконтента абсолютно точно сможет составить серьезную конкуренцию западным аналогам.