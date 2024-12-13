Электрический развод: Норвегия готова оставить Евросоюз без света

Из-за отсутствия ветра в Германии и на Северном море, цены на электроэнергию в южной части Норвегии в четверг днем достигли 13,16 норвежских крон ($1.18) за киловатт-час, что является рекордным показателем с 2009 года и почти в 20 раз выше, чем неделю назад. Министр энергетики Норвегии Терье Осланд охарактеризовал текущую ситуацию как «ужасающую».