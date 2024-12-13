Электрический развод: Норвегия готова оставить Евросоюз без света

Две правящие партии Норвегии планируют отказаться от использования электрического интерконнектора с Данией. Параллельно, на фоне рекордно высоких цен на электроэнергию, вызывающих панику в богатой скандинавской стране, звучат призывы к пересмотру соглашений по энергопоставкам с Великобританией и Германией.
Из-за отсутствия ветра в Германии и на Северном море, цены на электроэнергию в южной части Норвегии в четверг днем достигли 13,16 норвежских крон ($1.18) за киловатт-час, что является рекордным показателем с 2009 года и почти в 20 раз выше, чем неделю назад. Министр энергетики Норвегии Терье Осланд охарактеризовал текущую ситуацию как «ужасающую».
Критики утверждают, что интерконнекторы ответственны за высокие цены на электроэнергию для норвежских потребителей. Они считают, что Норвегия должна прежде всего обеспечивать низкие цены внутри страны за счет своих гидроэлектростанций, прежде чем экспортировать энергию, как это практиковалось десятилетиями. Эта проблема вызывает серьезное беспокойство среди стран ЕС, стремящихся использовать норвежскую гидроэлектроэнергию для стабилизации цен на континенте.
В ЕС считают, что интегрированный рынок электроэнергии необходим и подчеркивают, что Норвегия также импортирует энергию через эти соединения при необходимости. Будучи крупнейшим производителем нефти и газа в Западной Европе и заменив Россию в качестве главного поставщика газа для многих стран ЕС, Норвегия столкнулась с политическим кризисом из-за резкого повышения цен на электроэнергию в последние зимы.
Вероятно, вопрос энергетических интерконнекторов станет одной из ключевых тем предстоящих выборов. Как и соседняя Швеция, Норвегия имеет слабые внутренние электрические сети, что приводит к значительно более низким ценам на электроэнергию на севере, где она производится, по сравнению с югом, где она в основном потребляется.
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