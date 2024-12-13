Экспорт продукции АПК РФ увеличился почти на 10% с начала года

«Мы получили небольшое снижение стоимостного объема, но на самом деле, я думаю, что к концу 2024 года это снижение мы преодолеем и будем где-то находиться на уровне прошлого года, а в физическом объеме экспорт увеличился практически на 10%. С одной стороны, мы понимаем, что это хороший показатель, с другой стороны, он о многом нам сигнализирует, в том числе о нагрузке на экспортную инфраструктуру», — сказал Краснов.
Он также отметил серьезный потенциал в дальнейшем развитии экспорта мясной, молочной и готовой продукции, которые в 2024 году показали неординарную динамику. Так, поставки мяса выросли на 20% в стоимостном выражении, птицы и говядины — на 12−13%, свинины — практически на 40%.
В октябре 2024 года вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что Россия планирует в 2024 году поставить на зарубежные рынки свыше 108 млн тонн сельскохозяйственной продукции.
В 2023 году объем поставок российской продукции АПК на зарубежные рынки составил $43,5 млрд. Всего на экспорт было направлено более 100 млн тонн продовольствия.