Экспорт продукции АПК РФ увеличился почти на 10% с начала года

«Мы получили небольшое снижение стоимостного объема, но на самом деле, я думаю, что к концу 2024 года это снижение мы преодолеем и будем где-то находиться на уровне прошлого года, а в физическом объеме экспорт увеличился практически на 10%. С одной стороны, мы понимаем, что это хороший показатель, с другой стороны, он о многом нам сигнализирует, в том числе о нагрузке на экспортную инфраструктуру», — сказал Краснов.