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Экспорт продукции АПК РФ увеличился почти на 10% с начала года

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Экспорт российской продукции АПК с начала 2024 года в физическом выражении увеличился практически на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом в стоимостном выражении отмечается небольшое снижение, которое, возможно, удастся преодолеть по итогам года, заявил руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов на стратегической сессии «Российский агроэкспорт 2024−2025».

Источник: Reuters

«Мы получили небольшое снижение стоимостного объема, но на самом деле, я думаю, что к концу 2024 года это снижение мы преодолеем и будем где-то находиться на уровне прошлого года, а в физическом объеме экспорт увеличился практически на 10%. С одной стороны, мы понимаем, что это хороший показатель, с другой стороны, он о многом нам сигнализирует, в том числе о нагрузке на экспортную инфраструктуру», — сказал Краснов.

Он также отметил серьезный потенциал в дальнейшем развитии экспорта мясной, молочной и готовой продукции, которые в 2024 году показали неординарную динамику. Так, поставки мяса выросли на 20% в стоимостном выражении, птицы и говядины — на 12−13%, свинины — практически на 40%.

В октябре 2024 года вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что Россия планирует в 2024 году поставить на зарубежные рынки свыше 108 млн тонн сельскохозяйственной продукции.

В 2023 году объем поставок российской продукции АПК на зарубежные рынки составил $43,5 млрд. Всего на экспорт было направлено более 100 млн тонн продовольствия.