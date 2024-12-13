Эксперт рассказал, что будет с курсом рубля после заседания ЦБ по ставке

Заседание совета директоров Банка России состоится 20 декабря — оно станет последним в этом году. Согласно прогнозам экспертов и участников финансового рынка, регулятор повысит ключевую ставку до 22−23% годовых.
По словам Васильева, решение Банка России в моменте не особо повлияет на курс рубля. При этом высокая ключевая ставка продолжит оказывать национальной валюте поддержку.
«Вслед за вероятным повышением ключевой ставки на сопоставимую величину возрастут ставки по депозитам, что еще больше увеличит привлекательность рублевых сбережений. Кроме этого, возросшие ставки по кредитам будут снижать потребительский спрос и спрос на импорт (спрос на валюту). До конца 2024 года курс рубля будет стабильным. Доллар будет торговаться в диапазоне 97−104 рубля, евро — 103−110 рублей, юань — 13,2−14,2 рубля», — отметил аналитик.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».