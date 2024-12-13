Эксперт рассказал, что будет с курсом рубля после заседания ЦБ по ставке

«Вслед за вероятным повышением ключевой ставки на сопоставимую величину возрастут ставки по депозитам, что еще больше увеличит привлекательность рублевых сбережений. Кроме этого, возросшие ставки по кредитам будут снижать потребительский спрос и спрос на импорт (спрос на валюту). До конца 2024 года курс рубля будет стабильным. Доллар будет торговаться в диапазоне 97−104 рубля, евро — 103−110 рублей, юань — 13,2−14,2 рубля», — отметил аналитик.