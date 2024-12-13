Экс-глава ЦБ предположил, какой будет ключевая ставка 20 декабря

«Я много раз говорил, что само по себе увеличение ключевой ставки не приносит немедленного результата в борьбе с инфляцией. Изменения возможны через полгода, но немедленно на какие-то изменения по инфляции, ее сокращения рассчитывать не приходится. В этих условиях, с моей точки зрения, можно не менять ключевую ставку. Ничего не изменится. А вот с точки зрения самого Банка России, мне кажется, все-таки необходимость повышения будет признана, и ставка будет увеличена на 1 п.п., то есть с 21 до 22%», — подчеркнул Дубинин.