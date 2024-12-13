Экономист предупредил о подорожании кредитов после 20 декабря

«Основную вилку ставок по потребительским кредитам ожидаю в диапазоне 27−48%. Но возможны и предложения за 50% и более», — сказал он.
По словам Балынина, на процент окажут влияние получение зарплаты в банке, где берут кредит, сумма займа, кредитная история, наличие страховки и так далее.
Кроме того, отметил экономист, ставки по ипотеке при повышении ключевой ставки вырастут до 26%.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».