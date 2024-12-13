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Экономист предупредил о подорожании кредитов после 20 декабря

Потребительские кредиты подорожают до 27−48%, если Банк России, как и прогнозируется, примет решение повысить ключевую ставку до 23% годовых на заседании 20 декабря. Об этом заявил «Газете.Ru» Игорь Балынин, кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Основную вилку ставок по потребительским кредитам ожидаю в диапазоне 27−48%. Но возможны и предложения за 50% и более», — сказал он.

По словам Балынина, на процент окажут влияние получение зарплаты в банке, где берут кредит, сумма займа, кредитная история, наличие страховки и так далее.

Кроме того, отметил экономист, ставки по ипотеке при повышении ключевой ставки вырастут до 26%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».