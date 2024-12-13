Экономист предупредил о подорожании кредитов после 20 декабря

Потребительские кредиты подорожают до 27−48%, если Банк России, как и прогнозируется, примет решение повысить ключевую ставку до 23% годовых на заседании 20 декабря. Об этом заявил «Газете.Ru» Игорь Балынин, кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ.