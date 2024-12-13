Экономист назвал невыгодный срок ипотеки

«Если заемщик взял ипотеку на 12 млн рублей по текущей ставке в среднем 30%, за 10 лет он переплатит по кредиту 25,96 млн рублей, за 20 лет — 60,19 млн рублей, а за 25,25 лет или 303 месяца — уже 78,95 млн рублей. Вырос срок кредита на 63 месяца, а сумма переплаты вслед — на 18,5 млн рублей. Если сравним с 10-летним сроком, то сумма переплаты в три раза выше. Крайне невыгодно брать кредит на 303 месяца: выгоды, по сути, никакой и нет», — пояснил он.