Дюков: решение ОПЕК+ перенести рост добычи не отразится на «Газпром нефти»

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Решение ОПЕК+ о переносе начала роста добычи на апрель 2025 года не отразится на планах «Газпром нефти» по новым добычным проектам, они ориентированы на более поздние сроки. Об этом сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.