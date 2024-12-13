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Дюков: решение ОПЕК+ перенести рост добычи не отразится на «Газпром нефти»

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Решение ОПЕК+ о переносе начала роста добычи на апрель 2025 года не отразится на планах «Газпром нефти» по новым добычным проектам, они ориентированы на более поздние сроки. Об этом сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.

Источник: Reuters

«Решение ОПЕК+ не отразится на темпах реализации наших инвестиционных проектов и наших планах по вводу новых добычных мощностей, поскольку они в основном ориентированы на обеспечение добычи за пределами 2025 года», — сказал он.

Дюков отметил, что «Газпром нефть» технически готова начать наращивать добычу нефти с апреля 2025 года в соответствии с планами ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ на министерской встрече 5 декабря договорились продлить добровольные ограничения производства в объеме 2,2 млн б/с на весь первый квартал 2025 года на фоне низкого зимнего спроса. Постепенный выход из этих ограничений продлится по сентябрь 2026 года.

Изначально начало постепенного увеличения добычи было запланировано на октябрь 2024 года, но затем продлевалось до декабря, а потом и до конца 2024 года.