Дюков: решение ОПЕК+ перенести рост добычи не отразится на «Газпром нефти»

«Решение ОПЕК+ не отразится на темпах реализации наших инвестиционных проектов и наших планах по вводу новых добычных мощностей, поскольку они в основном ориентированы на обеспечение добычи за пределами 2025 года», — сказал он.
Дюков отметил, что «Газпром нефть» технически готова начать наращивать добычу нефти с апреля 2025 года в соответствии с планами ОПЕК+.
Страны ОПЕК+ на министерской встрече 5 декабря договорились продлить добровольные ограничения производства в объеме 2,2 млн б/с на весь первый квартал 2025 года на фоне низкого зимнего спроса. Постепенный выход из этих ограничений продлится по сентябрь 2026 года.
Изначально начало постепенного увеличения добычи было запланировано на октябрь 2024 года, но затем продлевалось до декабря, а потом и до конца 2024 года.