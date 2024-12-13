Депозиты на Binance взлетели в 2024 году

Согласно сообщению, в 2024 году доверие инвесторов к криптовалютам укрепили положительные изменения в сфере регулирования, исторические ценовые рекорды и одобрение биржевых фондов (ETF) на биткоин. Сложившаяся ситуация позволила привлечь на Binance миллионы клиентов — количество ее пользователей достигло почти 250 млн человек.