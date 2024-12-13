Депозиты на Binance взлетели в 2024 году

Отмечается, что показатель на 36% больше, чем совокупный прирост объема депозитов следующих десяти криптовалютных бирж, который составляет 15,9 млрд долларов.
Согласно сообщению, в 2024 году доверие инвесторов к криптовалютам укрепили положительные изменения в сфере регулирования, исторические ценовые рекорды и одобрение биржевых фондов (ETF) на биткоин. Сложившаяся ситуация позволила привлечь на Binance миллионы клиентов — количество ее пользователей достигло почти 250 млн человек.
Кроме того, Binance стала первой централизованной криптовалютной биржей, объем торгов на которой превысил 100 трлн долларов. По данным CoinGecko на 13 декабря, суточный объем торгов на платформе составляет 31,7 млрд долларов.
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