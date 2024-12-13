Чебесков: ЦБ борется с «экстремальными» практиками при выдаче ипотечных кредитов

Как подтвердили «Известиям» в пресс-службе ЦБ, в последнее время действительно распространились недобросовестные практики. Отдельные банки предлагают минимальный первоначальный взнос в 20,1%, как установлено условиями госпрограмм, только если квартира приобретается у аккредитованного застройщика, что подразумевает наличие комиссии, добавили изданию в ЦБ. Помимо этого, некоторые игроки применяют очень высокую ставку к рыночной части кредита, выданного в рамках комбо-программ с господдержкой, сообщили изданию в регуляторе.