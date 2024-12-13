Чебесков: ЦБ борется с «экстремальными» практиками при выдаче ипотечных кредитов

«Мы с коллегами из ЦБ боремся с такими случаями. Мы смотрим, чтобы не было недобросовестных практик. Нам не нравятся экстремальные практики, когда рыночная часть ипотеки выдается под 100%, а льготная под 6%», — отметил изданию замминистра.
Как подтвердили «Известиям» в пресс-службе ЦБ, в последнее время действительно распространились недобросовестные практики. Отдельные банки предлагают минимальный первоначальный взнос в 20,1%, как установлено условиями госпрограмм, только если квартира приобретается у аккредитованного застройщика, что подразумевает наличие комиссии, добавили изданию в ЦБ. Помимо этого, некоторые игроки применяют очень высокую ставку к рыночной части кредита, выданного в рамках комбо-программ с господдержкой, сообщили изданию в регуляторе.
В пресс-службе ЦБ пояснили изданию, что, завышая ставку по рыночной части ипотеки или используя другие негативные практики, финансовые организации стремятся повысить маржинальность продукта. Именно поэтому банки достаточно активно предлагают заемщикам жилищные кредиты с комиссией от застройщика с одновременным завышением стоимости недвижимости.
Как подчеркнули в регуляторе, из-за таких практик финансовых организаций растут расходы заемщика на ипотеку. Помимо этого, такое явление может происходить в неявной для клиента форме, когда он не способен адекватно оценить риски. В регуляторе подчеркнули изданию, что ЦБ работает над ограничением скрытых и экономически необоснованных комиссий.