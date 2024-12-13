Бензин Аи-95 подешевел на бирже на 6,5% за неделю

Топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) подешевело на 1,2%, до 79,263 тыс. рублей за 1 тонну, а топочный мазут подорожал на 3,2%, до 28,185 тыс. рублей за 1 тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы снизилась на 22%, до 17,906 тыс. рублей за 1 тонну.