Бензин Аи-95 подешевел на бирже на 6,5% за неделю

Цена бензина Аи-92 снизилась с начала месяца на 4,8%, до 53,258 тыс. рублей за 1 тонну. Бензин Аи-95 подешевел на 6,5%, до 56,157 тыс. рублей за 1 тонну.
Стоимость летнего дизельного топлива уменьшилась на 4,5%, до 57,237 тыс. рублей за 1 тонну, межсезонного дизеля — на 3,7%, до 54,741 тыс. рублей за 1 тонну, зимнего дизеля — на 3%, до 69,019 тыс. рублей за 1 тонну.
Топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) подешевело на 1,2%, до 79,263 тыс. рублей за 1 тонну, а топочный мазут подорожал на 3,2%, до 28,185 тыс. рублей за 1 тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы снизилась на 22%, до 17,906 тыс. рублей за 1 тонну.
Ранее правительство РФ продлило до 31 января 2025 года временное ограничение на экспорт бензина, но при этом для производителей топлива ограничения на поставки за рубеж были сняты.
На этом фоне в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ сообщали ТАСС, что ведомство совместно с СПбМТСБ запросит у независимых поставщиков планы об объемах реализации топлива на нефтебазах. По данным ФАС, в мелкооптовом сегменте к биржевым торгам подключены уже 37 независимых нефтебаз.