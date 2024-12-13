Эксперты объяснили, как банки искусственно завышают ставки по ипотеке

Комбинированная ипотека предполагает, что часть кредита предоставляется по льготной ставке по госпрограмме, а оставшаяся сумма — по рыночной ставке. Этот инструмент используют заемщики, когда стоимость приобретаемого жилья превышает максимальную сумму, установленную льготной программой, объяснила экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе. Она добавила, что на декабрь этого года средняя стоимость квартиры в Москве составляет около 20,3 млн рублей, а по России — примерно 6,2 млн рублей. В то же время максимальная сумма кредита, например, по семейной ипотеке составляет всего 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, а для других регионов — 6 млн рублей. Поэтому многие заемщики вынуждены обращаться к комбинированным жилищным кредитам.