Эксперты объяснили, как банки искусственно завышают ставки по ипотеке

В пресс-службе регулятора подтвердили, что случаи недобросовестных практик участились. Там добавили, что некоторые банки предлагают минимальный первоначальный взнос по государственной программе в размере 20,1% только при условии приобретения квартиры у аккредитованного застройщика, что подразумевает наличие комиссии. В регуляторе отметили, что некоторые банки применяют очень высокие ставки на рыночную часть кредита, который выдается в рамках комбинированных программ с государственной поддержкой.
Комбинированная ипотека предполагает, что часть кредита предоставляется по льготной ставке по госпрограмме, а оставшаяся сумма — по рыночной ставке. Этот инструмент используют заемщики, когда стоимость приобретаемого жилья превышает максимальную сумму, установленную льготной программой, объяснила экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе. Она добавила, что на декабрь этого года средняя стоимость квартиры в Москве составляет около 20,3 млн рублей, а по России — примерно 6,2 млн рублей. В то же время максимальная сумма кредита, например, по семейной ипотеке составляет всего 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, а для других регионов — 6 млн рублей. Поэтому многие заемщики вынуждены обращаться к комбинированным жилищным кредитам.
Как отметил Максим Колядов, руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24», в большинстве случаев банки устанавливают порядок погашения, который не позволяет клиенту самостоятельно решать, какую часть кредита оплачивать в первую очередь. Это означает, что, если клиент оформляет жилищный кредит, часть которого выдается под очень высокую ставку, то, скорее всего, он не сможет погасить эту часть первой и потеряет значительные средства на высоких процентах.
Банки завышают ставки по рыночной части ипотеки и прибегают к другим негативным практикам с целью повышения маржинальности продукта, пояснили в пресс-службе Центрального банка. Именно поэтому они активно предлагают заемщикам жилищные кредиты с комиссией от застройщика и одновременно завышают стоимость недвижимости. В Банке России подчеркнули, что ЦБ работает над ограничением скрытых и экономически необоснованных комиссий.
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