Аналитики назвали главных жертв тарифной политики Трампа

Ранее появился прогноз, что тарифная политика Трампа в отношении китайских товаров может обернуться ослаблением юаня. В свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен предсказала американцам рост расходов из-за тарифной политики, которую обещает реализовать Трамп. Также она считает, что планы избранного президента могут свести на нет те успехи, которых добились США в борьбе с инфляцией.