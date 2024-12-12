Завод «Кристалл» купил владельца бренда водки «Алтайская вершина»

«Сделка не меняет общей стратегии компании. Водка продается в сегменте лоупремиум, а значит фокус на рост рентабельности бизнеса сохраняется. Кроме того, общество владеет и другими брендами с хорошим потенциалом в премиальном сегменте», — сказал единственный участник и конечный бенефициар ООО «КЛВЗ Кристалл» Павел Победкин.