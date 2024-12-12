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Завод «Кристалл» купил владельца бренда водки «Алтайская вершина»

Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) Кристалл, входящий в ПАО Алкогольная группа Кристалл, приобрел 100% акций ООО Алтайская Вершина, владеющего одноименным водочным брендом. Об этом говорится в пресс-релизе завода, который имеется в распоряжении у Ъ. Сумма сделки не раскрывается.

«Сделка не меняет общей стратегии компании. Водка продается в сегменте лоупремиум, а значит фокус на рост рентабельности бизнеса сохраняется. Кроме того, общество владеет и другими брендами с хорошим потенциалом в премиальном сегменте», — сказал единственный участник и конечный бенефициар ООО «КЛВЗ Кристалл» Павел Победкин.

ООО «Алтайская Вершина» было зарегистрировано в Барнауле (Алтайский край) в 2020 году. За последние два года продажи водки «Алтайская Вершина» превысили 5,5 млн бутылок, говорится в пресс-релизе КЛВЗ.

ООО «Калужский ликеро-водочный завод Кристалл» входит в десятку крупнейших производителей крепкого алкоголя в России. Компания поставляет свою продукцию в 61 регион России и экспортирует ее за рубеж.

С ростом производства спирта на этом рынке появляются новые участники. Второе место по объему выпуска за январь—октябрь заняла кабардино-балкарская компания «Ренессанс», выкупившая мощности «Риала». На ее долю пришлось более 9% изготовленного спирта. Маржинальность этого бизнеса сейчас 10−20%. Удерживая ее, производители могут повышать цены.

Подробнее — в материале «Спирт переживает “Ренессанс”».