Юрист научила давать взаймы, чтобы точно получить деньги обратно

«Расписка обязательна, если сумма превышает 10 тысяч рублей. Документ пишется вручную заемщиком, в него необходимо включить ФИО, паспортные данные, адрес проживания заемщика и кредитора. Сумма указывается цифрами и прописью, чтобы избежать обмана с обеих сторон. В расписке нужно обозначить дату возврата средств, о чем желательно договориться заранее», — уточнила юрист.
Оригинальный документ остается у кредитора, заемщик берет себе копию, подчеркнула Гуськова, уточнив, что заверение нотариуса для расписки не нужно. Как отметила юрист, если деньги переводят на банковскую карту, в поле «назначение платежа» указывают данные из расписки. Если сумма превышает 10 тысяч рублей, факт передачи можно фиксировать в формате договора, где прописывают точные сроки возврата средств и процент, взимаемый в случае просрочки, уточнила Гуськова.
«В случае отказа от возврата вы можете написать претензию. Если сделка просрочена, направьте заемщику письменную претензию, где указаны сумма долга, штраф и пени. Срок ответа по закону составляет до 30 дней. При игнорировании претензии смело оформляйте исковое заявление через юристов. Для долгов до 50 тысяч рублей — в мировой суд, свыше — в районный. Суд примет решение в пользу кредитора, если он имеет больше доказательств и они оформлены правильно», — подытожила эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
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