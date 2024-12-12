Юрист научила давать взаймы, чтобы точно получить деньги обратно

«В случае отказа от возврата вы можете написать претензию. Если сделка просрочена, направьте заемщику письменную претензию, где указаны сумма долга, штраф и пени. Срок ответа по закону составляет до 30 дней. При игнорировании претензии смело оформляйте исковое заявление через юристов. Для долгов до 50 тысяч рублей — в мировой суд, свыше — в районный. Суд примет решение в пользу кредитора, если он имеет больше доказательств и они оформлены правильно», — подытожила эксперт.