Wildberries будет продавать билеты на поезда

«Основная цель заключенного соглашения — повышение эффективности деятельности сторон за счет применения современных технологических решений, а также развития и применения передовых цифровых продуктов и сервисов. Так, стороны намерены развивать сотрудничество в сфере внутреннего и въездного туризма. С этой целью для повышения качества клиентских услуг компании планируют на платформе маркетплейса организовать продажу билетов на железнодорожный транспорт», — говорится в сообщении РЖД к подписанию.