Выручка российских торговых сетей продолжает расти

В период с января по сентябрь 2024 года совокупная выручка десяти ведущих продуктовых сетей достигла почти 7,9 трлн рублей без учета НДС, что на 24% больше в сравнении с тем же периодом предыдущего года. Эти данные, предоставленные компанией Infoline, были проанализированы изданием «Коммерсант». Предварительные прогнозы аналитиков Infoline предполагали, что показатель вырастет на 26,4% за весь 2024 год и достигнет 11,5 трлн рублей. В третьем квартале текущего года общий оборот данных ритейлеров составил 2,7 трлн рублей.
В 2023 году аналогичные периоды демонстрировали менее высокие темпы роста: за девять месяцев прошлого года выручка увеличилась на 12,4%, а в третьем квартале — на 15,1%. Текущий рост связывается с увеличением продовольственной инфляции, которая по итогам третьего квартала составила 9,51% в годовом выражении.
Наиболее динамичный рост выручки за девять месяцев текущего года зафиксирован у сервиса «Самокат», чей оборот увеличился на 70,7%, достигнув 160,5 млрд рублей. Бизнес компании сконцентрирован на онлайн-продажах, что при низкой базе позволяет демонстрировать более значительные показатели роста по сравнению с другими ритейлерами. Однако в натуральном выражении «Самокат» находится на последнем месте в топ-10.
Его обгоняет «Вкусвилл», выручка которого за тот же период достигла 237,6 млрд рублей, увеличившись на 30,7% год к году. «Вкусвилл» активно расширяет свое присутствие в онлайн-сегменте, доля которого выросла до 49,9% в третьем квартале 2024 года, по сравнению с 46,5% годом ранее. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров прогнозирует, что в четвертом квартале продажи сети увеличатся по сравнению с третьим. Летом у «Вкусвилла» наблюдается снижение оборотов из-за отъезда основной клиентской базы — москвичей и жителей Подмосковья — в отпуска. На такие зоны приходится около 70% магазинов сети.
Высокий рост выручки продемонстрировала также «Лента», увеличив свою выручку на 58,9%, до 624,4 млрд рублей. Этот рост объясняется приобретением годом ранее сети «Монетка», преобладающей в Уральском и Западно-Сибирском регионах.
Единственным ритейлером среди топ-10, показавшим снижение выручки, стал «Светофор», чья выручка за три квартала 2024 года снизилась на 2,2%, составив 286,3 млрд рублей. Это связано с сокращением числа магазинов сети в первой половине года. Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская поясняет это снижением эффективности закупок и продаж. Однако сегмент жестких дискаунтеров, в котором работает «Светофор», становится более востребованным из-за стремления потребителей экономить на фоне инфляции. Основной трафик «Светофора» переходит в дискаунтеры «Чижик», развиваемые X5 Group.
По расчетам Infoline, оборот «Чижика» за этот период увеличился на 115,2% в годовом выражении. Общая выручка X5 Group, включающей сети «Пятерочка» и «Перекресток», достигла 2,82 трлн рублей, увеличившись на 24,8%. Это сделало компанию лидером среди продуктовых ритейлеров по версии Infoline. На втором месте расположился «Магнит» с выручкой 2,2 трлн рублей, что на 20,5% больше, чем в прошлом году.
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