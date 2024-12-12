Выручка российских торговых сетей продолжает расти

Его обгоняет «Вкусвилл», выручка которого за тот же период достигла 237,6 млрд рублей, увеличившись на 30,7% год к году. «Вкусвилл» активно расширяет свое присутствие в онлайн-сегменте, доля которого выросла до 49,9% в третьем квартале 2024 года, по сравнению с 46,5% годом ранее. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров прогнозирует, что в четвертом квартале продажи сети увеличатся по сравнению с третьим. Летом у «Вкусвилла» наблюдается снижение оборотов из-за отъезда основной клиентской базы — москвичей и жителей Подмосковья — в отпуска. На такие зоны приходится около 70% магазинов сети.