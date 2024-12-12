Все не то золото: власти повысят штрафы за незаконный оборот драгметаллов

Власти предлагают ужесточить ответственность за повторные правонарушения при обороте драгоценных металлов и камней. Это следует из законопроекта, с которым ознакомились «Известия». Штрафы для юрлиц и ИП вырастут в 1,5−2,5 раза, но по-прежнему останутся небольшими — не выше 200 тыс. Наказывать будут за повторный отказ становиться на учет и за непредоставление данных об обороте драгметаллов. Позволит ли такое несущественное ужесточение предотвратить рост теневого рынка — в материале «Известий».