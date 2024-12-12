Все не то золото: власти повысят штрафы за незаконный оборот драгметаллов

Власти предлагают ужесточить ответственность за повторные правонарушения при обороте драгоценных металлов и камней. Это следует из законопроекта, с которым ознакомились «Известия». Штрафы для юрлиц и ИП вырастут в 1,5−2,5 раза, но по-прежнему останутся небольшими — не выше 200 тыс. Наказывать будут за повторный отказ становиться на учет и за непредоставление данных об обороте драгметаллов. Позволит ли такое несущественное ужесточение предотвратить рост теневого рынка — в материале «Известий».
Штрафы за незаконный оборот драгметаллов
Минфин подготовил поправки в КоАП, которые касаются ужесточения ответственности за повторные (в течение года) правонарушения при обороте драгоценных металлов и камней (ДМДК). Сейчас не предусмотрены повышенные суммы за нарушения закона, которые компании допускают во второй раз.
Если бизнес повторно привлекут к административной ответственности за не постановку на специальный учет, штрафы вырастут: для ИП — с 80−100 тыс. рублей до 120−160 тыс., а для юрлиц — с 120140 тыс. рублей до 160−180 тыс., следует из законопроекта (есть у «Известий»).
Также ужесточается наказание за повторное нарушение правил учета драгметаллов или предоставления данных об их движении в государственную информационную систему (ГИИС ДМДК). Штрафы вырастут для должностных лиц (с 20−50 тыс. до 50−70 тыс. рублей), для индивидуальных предпринимателей (с 30−60 тыс. рублей до 60−100 тыс.), для юрлиц (с 50−80 тыс. до 100−120 тыс. рублей).
— Сегодняшние размеры наказания не позволяют эффективно противодействовать ИП и юрлицам, которые систематически работают без постановки на специальный учет. Они целенаправленно пользуются низким размером наказания и игнорируют требования законодательства, чтобы не отображать сведения о фактах оборота ДМДК, — пояснили «Известиям» в Минфине.
Это позволяет злоумышленникам торговать ювелирными изделиями неизвестного происхождения, что недопустимо — ведь доверие потребителей к такой продукции падает, да и экономическая безопасность страны в целом снижается, считают в ведомстве.
В пояснительных документах также сказано, что из-за недобросовестных игроков образуется теневой рынок ДМДК, поскольку вести незаконную деятельность выгодно даже с учетом издержек на оплату штрафов. В результате трудно будет говорить о честной конкуренции: участников рынка, которые станут уходить за рамки правового поля, будет только больше, что в перспективе скажется и на инвестиционном климате, отмечается там.
— Для защиты интересов предпринимателей, работающих в правовом поле, акцент в законопроекте сделан именно на увеличении штрафов за повторные нарушения в течение одного года, — подчеркнули в Минфине.
Ежегодно нелегальный оборот ювелирных изделий составляет порядка 50 млрд рублей, оценивал еще в 2021 году замминистра финансов России Алексей Моисеев. На вопрос «Известий», каков он сейчас, в ведомстве, как и в Пробирной палате, не ответили.
При этом Пробирная палата поддерживает инициативу, поскольку повторение нарушения закона означает, что оно было совершено не по ошибке, а осознанно, сообщили там «Известиям».
— Правила оборота драгоценных металлов и камней существуют, в первую очередь, для защиты интересов потребителей, и те, кто их нарушает, ущемляют права граждан, при этом получая конкурентное преимущество по отношению к участникам рынка, которые правила соблюдают, — добавили в Пробирной палате.
Каков незаконный оборот драгметаллов в России
Организациям зачастую выгодно реализовывать ювелирные изделия из драгоценных металлов в розницу без постановки на спецучет и отражения операций даже с учетом издержек по оплате тех штрафов, что уже предусмотрены в КоАП, отметил управляющий партнер юридической фирмы BBNP, член Московского регионального отделения «Деловая Россия» Максим Барашев.
Впрочем, абсолютные размеры штрафов даже после повышения выглядят небольшими. Однако регуляторика в сфере ДМДК настолько сложная, что любая проверка со стороны Федеральной пробирной палаты практически неизбежно приводит к выявлению тех или иных нарушений, подчеркнул исполнительный директор комитета «Деловой России» по драгоценным металлам, драгоценным камням, ювелирному искусству и народно-художественным промыслам Владимир Збойков.
Начислить штраф могут за каждую ошибку или неточность в сведениях, внесенных в информационную систему — тогда итоговая сумма окажется достаточно существенной.
— Эта мера прежде всего несет фискальную цель — пополнение бюджета. Однако увеличение размера штрафов за правонарушения создает большую привлекательность работы на полностью черном рынке, — предупредил Владимир Збойков.
По его оценкам, сейчас доля нелегальной ювелирки составляет всего 10% от общего оборота. Наиболее комфортным образом теневой рынок работает через интернет-площадки, полагает он.
Однако эксперты приводят гораздо менее позитивные оценки. По данным доцента экономического факультета РУДН Хаджимурада Белхароева, общая доля оборота нелегальной ювелирной продукции, камней и металлов в нашей стране составляет порядка 50%. Тогда как оборот официального — более 3 трлн рублей. То есть неподконтрольный теневой сектор важно легализовать.
Соблюдение законодательства должно быть финансово более выгодным, чем его игнорирование, добавил Хаджимурад Белхароев.
Деятельность теневого рынка крайне негативно отражается на поступлениях в бюджет, согласна руководитель Центра-ОЭСР ИПЭИ Президентской академии Антонина Левашенко. На 2025 год запланировано повышение собираемости штрафов и разного рода неналоговых платежей почти на 20 млрд рублей, отметил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко. По его словам, предложенная мера актуальна и направлена одновременно на потенциальный рост поступлений в бюджет, а также на дальнейшее оздоровление рынка драгоценных металлов.
Это не первая инициатива Минфина в сфере драгметаллов. Как ранее писали «Известия», ведомство хочет обязать заводы по очистке золота отслеживать происхождение и маршрут каждой партии поступающего сырья. Также министерство предложило приостанавливать специальный учет компании или ИП, работающих с драгметаллами, если у них перестала действовать лицензия.